Festa del pane per la solidarietà con un fine settimana al parco

L’amministrazione comunale di Marano celebra il pane con un festival che per tre giorni trasformerà il paese in una vera e propria vetrina dell'arte bianca. La quinta edizione di “Panis Marano” andrà in scena da venerdì 25 a domenica 27 maggio con un programma di eventi, che prevede proposte e incontri, caratterizzato dalla volontà di rendere omaggio non solo al pane nella sua essenza di alimento fondamentale ma anche alla locale tradizione panificatoria che affonda le sue radici addirittura nel 1200. «Siamo orgogliosi di portare avanti questo festival importante per Marano e di proporlo a tutto il territorio vicentino - afferma il sindaco Marco Guzzonato - è un’occasione speciale per mostrare le eccellenze del nostro tessuto produttivo, un’economia virtuosa che riesce ancora a rispondere alle sfide del difficile contesto economico nazionale». Marano risponde in modo propositivo, fa sapere ancora il primo cittadino, «con un programma ricco di iniziative gratuite per il pubblico che ha messo in rete ancora una volta le imprese della panificazione, le scuole del territorio, nonché le associazioni di categoria e di volontariato». Il prologo del festival “Panis Marano” è in programma venerdì mattina, dalle 9 alle 11, in auditorium con l'incontro dal titolo “Nel paese con più tipi di pane al mondo”. L’iniziativa è riservata alle classi quarte delle scuole superiori di Schio e di Thiene. A seguire, al parco della Solidarietà, cuore di questa quinta edizione, si terrà un laboratorio di panificazione con gli studenti dell’Enaip Vicenza, accompagnati dai docenti Ezio Testolin e Luca Santagiuliana. Il festival si sposta poi in corte San Pietro dove, dalle 20, si parlerà di forni comunitari e di pane sociale con l’ideatrice del festival Piera Moro, la cooperativa sociale Conca d’Oro di Bassano del Grappa e la rete d’impresa “Grani Resistenti” di Mira (VE), per poi ballare con i “The Hot Teapots”. Sia sabato che domenica il parco della Solidarietà ospiterà laboratori di panificazione con le aziende del territorio e un grande mercato (sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno), dove i fornai abbineranno i propri prodotti a speciali companatici, dolci e salati. Per due giorni gli artisti di strada animeranno il parco: si alterneranno Diego Draghi, i 4 elementi, Fausto Giori e il Ludobus. La solidarietà con i paesi colpiti dal terremoto in centro Italia sarà l'altro tema centrale del Panis 2018. Sabato alle 19 sarà presentato il progetto di staffetta solidale di “Marano Vic.ino a Voi”, mentre alle 20 si terrà la cena di gala per Montefortino, in provincia di Fermo, per finanziare il progetto di costruzione di un forno: il contributo è di 30 euro; per partecipare è necessario prenotarsi all'Urp. La serata si concluderà con il concerto balcanico de “Gli Idraulici del Suono”. Domenica 27, partendo alle 9 dalla piazzetta di via Santa Maria, si camminerà lungo la via del Pane accompagnati dalla cooperativa Biosphaera; alle 17.30 al parco, l’agronomo Stefano Tellarini presenterà il suo ultimo libro “Grani e gente. Tutto quello che avreste voluto sapere sui vecchi grani e sui loro uomini”. La manifestazione si chiuderà domenica sera con il concerto, alle 20.30, della “Dagored Jug Band”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Dall’Igna