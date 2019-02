Il Comune entra in rete «Aiuto a chi cerca lavoro»

Il Comune di Thiene si mette dalla parte di chi ha perso o è in cerca di lavoro, aprendo il primo sportello dell’Alto vicentino di sostegno alla ricerca attiva di un'occupazione. L’Amministrazione conferma anche per il 2019 il proprio impegno nelle politiche per il lavoro che nel corso del 2018 si è tradotto nell'inserimento lavorativo a tempo determinato di 10 persone, nell'attivazione di 8 tirocini in aziende thienesi e di 6 stage in municipio. A questi vanno ad aggiungersi i sei cicli di orientamento dello Spazio Hub, che in due anni hanno portato alla creazione di 5 nuove imprese e allo sviluppo di 15 idee d'impresa. Ora il Comune ha deciso di rinnovare il proprio impegno, aderendo a “Cercando il Lavoro”, progetto di supporto nella ricerca attiva di un'occupazione che comprende una rete di 25 Comuni vicentini, ai quali si sono uniti anche Zugliano e Lugo. Le Amministrazioni, unitamente all'ordine provinciale dei consulenti del lavoro, agli studi professionali, formativi e a singoli professionisti che aderiscono al progetto, hanno sottoscritto una convenzione per lo svolgimento di attività di formazione, orientamento e consulenza in materia di lavoro, focalizzandosi principalmente sulla promozione della ricerca attiva di lavoro ed offrendo orientamento, formazione e aiuto nel riattivarsi nella ricerca di un lavoro nel modo più funzionale. Nello specifico, il progetto prevede l'attivazione all’Urban Center di uno sportello di prima accoglienza che offrirà sostegno personale: ascolto e l'individuazione di punti critici del vissuto personale per far emergere le risorse individuali, piano di azione personalizzato, orientato al sostegno per il raggiungimento di obiettivi professionali e supporto psicologico, consulenze sulla scrittura del curriculum, sportello di consulenti del lavoro e corsi di formazione. «Ci è sembrato opportuno non solo aderire al progetto “Cercando il Lavoro” - spiega Alberto Samperi, assessore al lavoro e all'impresa - ma anche attivare uno sportello in modo da offrire assistenza a chi risiede nell'Alto vicentino, dato che fino ad ora i servizi offerti dalla rete erano concentrati nel capoluogo. In questo momento stiamo formando il personale in modo da poter aprire lo sportello entro la primavera. Considerato poi che la Regione ha ipotizzato possibili forme di collaborazione tra centri per l'impiego e Comuni, questo nuovo servizio potrebbe trasformarsi nel tempo in uno sportello di prossimità». «La collaborazione tra i centri per l’impiego e i Comuni rappresenta l’occasione di allargare i servizi per il lavoro verso le persone e le imprese - ha dichiarato Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro - Con la rete territoriale per il lavoro i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro diventano più prossimi al bisogno mentre le politiche attive risultano semplici da utilizzare». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Dall'Igna