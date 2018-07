I segreti turistici e del commercio svelati da un film

Non uno, bensì quattro video per raccontare la città del commercio dell'Alto Vicentino. Fra pochi giorni tra i canali social, i siti istituzionali e addirittura i cinema saranno le immagini a descrivere l'anima del centro di Thiene con vetrine, attività e attrazioni turistiche immortalate in riprese promozionali. È infatti in fase di ultimazione il progetto “Un video per Thiene” promosso dal mandamento thienese di Confcommercio e dal Comune, con la collaborazione di Istituto musicale Veneto “Città di Thiene”, Iat, Pedemontana.Vi e Pedemontana Veneta. «Non ci aspettavamo un'adesione così numerosa», spiega il direttore di Ascom Thiene Franco Benvegnù. «Hanno preso parte all'iniziativa 36 attività del centro. Perciò City Corner di Paola Dal Ferro, il realizzatore del progetto, da un video è passato a produrne quattro da circa 2 minuti e mezzo ciascuno. Alle bellezze artistiche della nostra città come il castello, il campanile, il duomo e la fontana della piazza, si alterneranno le immagini di bar, gioiellerie, ma anche negozi d'abbigliamento, di ottica, agroalimentari e molti altri ancora. Negli ultimi anni abbiamo vissuto cambiamenti importanti nel modo di comunicare: perciò vogliamo creare nuove opportunità creando qualcosa di particolare che evidenzi la tradizionale natura commerciale di Thiene». Ora saranno gli stessi titolari delle vetrine del centro ad avviare il tamtam virale nel web. «Oltre ai social, i video verranno proiettati anche prima dei film di Cinema in Aperta Città nel parco di villa Fabris. Inoltre – precisa Benvegnù – stiamo contattando le sale cinematografiche della zona. Il progetto ha avuto un costo complessivo di circa 2.500 euro: l'80% messo a disposizione dai commercianti, il resto da Comune e Confcommercio». Il successo dell'iniziativa ha convinto l'Ascom a riproporla, probabilmente a settembre, per tutto il mandamento. «Siamo riusciti a sensibilizzare le attività del centro storico, creando sinergie e formando un gruppo compatto», commenta Fabio Zardo, presidente dei commercianti del centro storico. Progetto appoggiato dall'assessore al commercio Alberto Samperi. «Si sperimentano nuove strade – conclude – e continuiamo a lavorare in termini d'innovazione». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Billo