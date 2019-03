Erasmus speciale unisce l’Europa contro i pregiudizi

È un Erasmus davvero speciale quello che si svolgerà da lunedì a Thiene per lanciare un messaggio importante: solo abbattendo le barriere del pregiudizio tutti i giovani con disabilità potranno finalmente sentirsi liberi di girare l’Europa in libertà. A sbarcare in città con le loro valigie piene di speranze e di entusiasmo saranno una trentina di giovani provenienti da Albania, Bielorussia, Bulgaria e Polonia ai quali si aggiungeranno i quattro ragazzi del progetto “Abilmente”, il percorso che Engim di Thiene offre ai giovani con disabilità e difficoltà cognitive per aiutarli a migliorare le proprie competenze mentre sono in attesa di trovare un lavoro. Il gruppo vivrà insieme dall’1 al 6 aprile nell’ex seminario dei Cappuccini: qui i ragazzi condivideranno esperienze di inclusione attraverso l’arte e la musica per raccontare al mondo la bellezza delle diversità, nella consapevolezza che l’inclusione può divenire realtà. L’iniziativa si intitola “Teatri di carta” ed è organizzata da Engim Veneto in collaborazione con Engim Internazionale e il patrocinio del Comune di Thiene; una prima fase si era svolta lo scorso novembre con l’arrivo in città di due educatori per ogni Paese per un primo scambio. Ora è arrivato il momento per i giovani protagonisti del progetto di raggiungere Thiene e vivere una settimana che si preannuncia ricca di emozioni e di occasioni di crescita. «Purtroppo esistono ancora troppi ostacoli che rendono la mobilità e la condivisone europea un’occasione per pochi - spiega Marta Rigo, responsabile del progetto -. Attraverso questa iniziativa vogliamo far capire che basta poco per rendere accessibili questi percorsi a tutta la variabilità umana, che comprende dunque anche ragazzi dai bisogni speciali». «Questo progetto rispecchia pienamente i valori di inclusione, accoglienza e attenzione alle esigenze dell’individuo su cui il nostro ente di formazione è fondato - ha aggiunto Renzo Dal Maso, direttore Engim Veneto di Thiene -. Mettere insieme popoli e culture diverse significa riconoscere il valore di ogni esperienza umana». Al termine delle iniziative di scambio e di condivisione, sabato prossimo, alle 16, in Villa Fabris i ragazzi si presenteranno ai cittadini con un evento ricco di spettacoli, live music e workshop per tutti. Sarà un’occasione per condividere con la comunità il risultato dell’esperienza, ma anche un momento per fare spazio alla musica e al divertimento per tutte le età; tra gli artisti presenti Gaston, ex concorrente di XFactor, Wanda Circus e il percussionista Giatamurata Giatà. «Siamo lieti di accogliere questo evento – afferma Gabriella Strinati, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili - che porta a Thiene giovani di altre Nazioni, che lavorano su temi importanti legate all’inclusione. In particolare il teatro permette di comunicare tanto, su più livelli e in modo potente». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Dall’Igna