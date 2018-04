Tutela dell’ambiente e foreste certificate Convegni in fattoria

Quattro giornate dedicate al mondo del legno e alle sue molteplici applicazioni da oggi all’1 maggio nella Fattoria del legno di Via Venezia 75 a Caltrano. Tema conduttore sarà la filiera del legno locale. Oggi corso per realizzare panchine e tavoli. Domani lavorazione dei tronchi con motosega curata dagli Amici della Fattoria che è l’organizzazione promotrice dell’evento in contemporanea con il 1° raduno delle segherie mobili Woodlandmills e la presentazione delle motoseghe Stihl. Lunedì, alle 10, incontro su “La produzione del legno locale e la sicurezza in bosco”; alle 10.30, presentazione del gruppo di certificazione Gfs legno locale e Spettabile Reggenza dei 7 Comuni a cura dell’Istituto Lazzari-Zenari con la nuova certificazione Pefc delle foreste dell’Altopiano. Alle 11 l’intervento del segretario nazionale Pefc Antonio Brunori su “Valorizzare il legno dei boschi italiani”; alle 11.30, “Certificazione di gestione forestale sostenibile” a cura di Tuv Nord Italia; alle 12, “Sicurezza nell’ambito delle utilizzazioni forestali” con Alberto Nardi. Nel pomeriggio toccherà alla classificazione del legno strutturale. L’1 maggio 1° raduno delle motoagricole e dei transporter Caron con prove in campo. Dalle 10.30, attività per bimbi: favole delle Dolomiti con Erika e Martino e passeggiata nei boschi in compagnia dei cani pastori maremmani abruzzesi. Per tutta la giornata gastronomia e stand di filiera agricola locale. • © RIPRODUZIONE RISEA

R.A.