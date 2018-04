Nasce il comitato contro la fusione È un caso politico

Il comitato “No alla fusione, Sì alla collaborazione” di Chiuppano esce allo scoperto e lo fa tramite un volantino distribuito in paese in cui sono elencate le motivazioni a favore del “no” all'unificazione del Comune chiuppanese con quello di Carrè. Fondato di recente dall'ex sindaco del paese, Giampaolo Maino, da uno degli attuali consiglieri della maggioranza “Scelta per Chiuppano” in Consiglio, Renato Sandonà, e da Gianfranco Volpe, lunedì 23 marzo alle 20.30 il gruppo incontrerà i cittadini in una serata organizzata all'interno di Casa Colere. «Il referendum non prevede quorum e perciò è importante, per chi è contrario alla fusione, esprimere il proprio no», spiega Maino. «Le motivazioni sono tante: innanzitutto la procedura è stata avviata senza un consultazione popolare preventiva, soprattutto considerando che nessun programma elettorale prevedeva questa opzione. L'impulso alla fusione può nascere solo dalla volontà dell'amministratore locale, quindi sono i nostri sindaci a imporcela perché, come previsto dalla Costituzione, non è imponibile dall'alto. Inoltre la certezza nei finanziamenti è tutt'altro che granitica: una volta avviata la fusione, anche se venissero meno i contributi previsti, il processo sarebbe comunque irreversibile». Per il comitato si rischierebbe anche il mantenimento dei due municipi, delle due biblioteche e dei servizi in ciascuno dei due paesi. «Dopo dieci anni il legislatore si aspetterà che i contributi erogati siano stati investiti nel razionalizzare e nell'accorpare, in dimensioni ottimali, la macchina comunale», continua Maino. «Con la fusione i due Comuni cesseranno di esistere: è ridicolo confondere i cartelloni stradali con le realtà comunali. Infine con un ente locale più grande i costi della politica aumenteranno. Per questi motivi abbiamo deciso di costituire il comitato, senza avere la pretesa di fermare un processo che porti alla fusione, se questa sarà la volontà della maggioranza dei residenti in entrambi i paesi. Il nostro intento è quello di informare e divulgare le prevedibili conseguenze del processo». «La nascita di questo comitato fa parte della democrazia - commenta Davide Mattei, sindaco di Carrè - Le argomentazioni sono tutte discutibili e tendenti a insinuare il dubbio piuttosto che a essere propositive. In ogni caso la sensazione è che a breve potrebbe nascere anche un comitato per il “sì”». La situazione risultata invece più difficile da gestire per l'amministrazione di Chiuppano: il consigliere di maggioranza Renato Sandonà è stato invitato da sindaco, assessori e colleghi della lista “Scelta per Chiuppano”, a rivedere la propria posizione. «Non risulta compatibile con il resto del gruppo di maggioranza. Al momento non ho ricevuto le sue dimissioni», conferma il sindaco Giuseppe Panozzo. «Spero che questo comitato possa creare un momento di confronto. Se presenterà motivazioni basate su falsità, arrecherà danno la comunità». Sandonà per ora preferisce «non replicare». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Billo