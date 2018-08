Majorettes tricolore Sono salite sul podio con dieci medaglie

Sei ori, due medaglie d’argento e due di bronzo in differenti categorie rappresentano il bel gruzzolo con cui il Gruppo Majorettes di Caltrano, collegato alla Banda cittadina, rientra da Montecatini Terme al termine dei Campionati italiani. Successi e podi sono riferiti ai vari attrezzi utilizzati nelle evoluzioni a suon di musica in cui sono specializzate. Per questo motivo da un anno il gruppo è entrato nell’Anbima l’associazione nazionale alla quale fanno capo le bande musicali e i gruppi di spettacolo. I successi riportati in Toscana hanno consentito alle 25 ragazze di poter partecipare, a Praga, al 15° Campionato europeo Mwf (Majorettes sport world fedration). Lì sono riuscite ad ottenere un bronzo nella categoria “Duo Marce” grazie all'impegno di Alessia e Giulia Battistella capaci di interpretare al meglio il motto Mwf: “Elegance, energy, perfection” in una coreografia preparata da loro stesse. Attualmente il gruppo è formato da 25 persone di diversa età e le iscrizioni ai nuovi corsi apriranno con il mese di settembre. Informazioni sul profilo facebook Majorettes di Caltrano. • © RIPRODUZIONE RISEA

R.A.