Sanità veneta Una serata per parlare del futuro

Una serata per comprendere dove sta andando la sanità veneta. È l'appuntamento organizzato dal Comune per lunedì, alle 20.30, nell'aula magna della scuola primaria del capoluogo. Un tema molto attuale che sarà affrontato nell'incontro dal titolo “Lo stato della sanità nel Veneto. Analisi e proposte” direttamente dal dott. Vincenzo Maria Riboni, direttore sanitario dalla Fondazione Bressan a Isola Vicentina e in precedenza primario di pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza. «Sarà l'occasione per capire le criticità della sanità e le prospettive che dovrebbero portare a un'alleanza con i cittadini per avere una vera e propria comunità del benessere», commenta il sindaco Piera Campana che introdurrà la serata. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.M.