Il casolin si evolve Adesso consegna i pacchi di Amazon

Perché tutto resti com'è, è necessario che tutto cambi, soprattutto, nel duro mondo del commercio. Dove, per restare a galla come la massima gattopardiana insegna, bisogna sapersi rinnovare, reinventare e superare. Anche se questo significa combinare un matrimonio apparentemente impossibile tra una piccola attività di paese e l'antagonista per eccellenza, il colosso delle vendite online Amazon. Parte da Breganze la sfida alle nuove frontiere del mercato: a lanciarla è il “casolin” del paese che con lungimiranza imprenditoriale e seguendo forse la logica del “se non puoi vincerlo fattelo amico”, ha deciso di tendere la mano alla multinazionale di Seattle avviando l'iter per offrire, all'interno, un servizio di fermo posta per la consegna dei pacchi da Italia ed estero. L'idea di Massimo Reato, che da 12 anni con la moglie Giovanna gestisce il piccolo alimentari e dallo scorso mercoledì ha riaperto in un locale più ampio, sempre affacciato sulla centrale piazza Mazzini, è di fare del suo negozio anche un “Punto di ritiro Amazon”, come scritto nel cartello giallo apparso sulla porta qualche giorno fa. Vale a dire niente più patemi d'animo in attesa del corriere che puntualmente arriva con l'ordine quando si è al lavoro e, per i titolari di “Non solo pane”, la possibilità di catturare qualche nuovo avventore che, entrando per ritirare il pacco, ne approfitterebbe magari per acquistare latte, pane, formaggi e frutta. Per fare la spesa insomma, invertendo il circolo che negli ultimi anni ha dirottato la clientela verso i grandi supermercati e, ovviamente, verso i portali online. Un'intuizione che Reato, che ha 46 anni, ha avuto un po' per caso un po' perché, come tanti negozianti, da mesi stava cercando nuove strade per restare al passo con i tempi e rilanciare le vendite. «A Breganze, come in tanti altri comuni, negli ultimi anni, complice la crisi, si sono abbassate molte serrande ma dal momento che a me alla pensione manca ancora qualche annetto - sorride - qualcosa dovevo fare e navigando sul web mi sono imbattuto in quest'opportunità con Amazon». Per il momento, va detto, si tratta solo di un sondaggio d'opinione, un modo per captare i pareri della gente e capire dunque se procedere ufficializzando la “candidatura” con l'azienda americana: «Le persone in effetti si sono incuriosite, ne parlano, molti sono favorevoli ma qualcuno, specie i commercianti più anziani, non vede di buon occhio questa novità, poiché accusa Amazon di portarci via il lavoro - spiega Reato - Purtroppo non capiscono che dobbiamo adeguarci al mondo che cambia». Per l'intraprendente 46enne la risposta complessiva dei breganzesi è stata comunque positiva e quindi nei prossimi giorni definirà le questioni formali: «Bisogna compilare dei moduli e poi devo capire bene se, come rivendita di alimentari, potremmo avere delle limitazioni di carattere igienico-sanitario, che tipo di assicurazione c'è in caso di danni alle consegne e cose simili. Ci tengo a precisare che chiunque ha lo spazio può fornire un servizio di questo tipo e, nel mio caso, non lo facciamo certo per denaro, visto che mi pare riconoscano un euro per ogni pacco, si tratta semplicemente di un'offerta in più, come fa chi vende i sacchi per la raccolta differenziata, con cui non si diventa ricchi ma che contribuiscono a creare il giro d’affari». E mentre la referente Ascom di Breganze Cinzia Fabris dice che «su questo non rilascio dichiarazioni», Reato pensa già a «far sbarcare su Internet la vendita di formaggi e prodotti, con un sito ad hoc». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Armeni