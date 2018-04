Assalto a Pacman Scoppia la mania per i giochi vintage

C'è il tifoso di calcio che per un pomeriggio ha vestito la maglia del suo attaccante preferito e si è buttato a capofitto in Fifa 18; c'è il nostalgico degli anni Ottanta che per nulla al mondo avrebbe perso l'occasione di giocare a Pacman e di tentare di vincere la Playstation in palio; ci sono anche gli appassionati di giochi in scatola e di carte, su tutti Pokemon, che si sono dati appuntamento come fosse il salotto di casa. È stato insomma un pubblico davvero variegato quello che si è radunato ieri pomeriggio al padiglione fieristico di via Vanzetti, per prendere parte alla quarta edizione di “Thiene in game”, l'iniziativa organizzata dal Progetto giovani Thiene con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il coordinamento della cooperativa sociale Radicà e la collaborazione dell’associazione MagnoGato e del Progetto giovani San Vito. Mezz'ora prima che aprissero le porte, un piccolo esercito di gamers si era già radunato all'ingresso dello stabile, pronto a sfidare gli avversari nei tornei di Call of Duty World War II, Fifa 18, Pokemon Ultra Sole e Ultra Luna, Magic: The Gathering, Yugioh, o di provare nuovi giochi da tavolo. Nel corso del pomeriggio in 200, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, ma anche famiglie e giovani un po' grandicelli, hanno affollato le diverse postazioni che erano state allestite di tutto punto con consolle e pc appartenenti ai 30 ragazzi che componevano lo staff. «Credo che il successo di questa iniziativa - spiega Alberto Carollo della cooperativa Radicà - sia proprio da attribuire all'atmosfera informale e amichevole che sono riusciti a creare i ragazzi del Progetto giovani Thiene ed i loro colleghi di San Vito». Tra le postazioni più affollate ci sono state quella di Fifa 18, con tanto di pubblico delle vere partite di calcio, e quella di Pacman ovvero l’indimenticabile videogioco del 1980 che ieri è stato letteralmente preso d'assalto: il giocatore con il punteggio migliore si è infatti portato a casa in regalo una PlayStation 4. Folla anche nel reparto giochi in scatola e carte: l'unico tavolo ad essere rimasto desolatamente vuoto è stato quello dedicato alla briscola e alla scala 40, giochi evidentemente troppo vintage per i giovani dei giorni nostri. Oltre a divertire, la giornata di ieri aveva anche un altro obiettivo: quello importante di contrastare il gioco d'azzardo e sensibilizzare i ragazzi sui rischi che si corrono se si cede alla tentazione. «È sempre più facile accedere a giochi d’azzardo comodamente seduti sul divano di casa dal proprio smartphone senza che i genitori se ne accorgano: questa iniziativa del Progetto giovani di Thiene è uno stimolo per i ragazzi ad uscire dalle loro abitazioni, ad incontrare persone, a condividere le proprie passioni e a guardarsi negli occhi», ha affermato Anna Binotto, assessore alle politiche giovanili. Un monito importante che è stato perfettamente recepito dall’esercito di partecipanti all’iniziativa ospitata, ieri pomeriggio, all’interno del padiglione fieristico di via Vanzetti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Dall’Igna