Al Comunale le star dell’illusionismo

Per due giorni Thiene torna ad essere la capitale mondiale della magia ospitando, dopo l’incredibile successo del 2017, il Festival Internazionale dell’Illusionismo “Città di Thiene”. Nove maghi di fama mondiale - tra cui Samuel il ventriloquo, vincitore di Italia’s Got Talent, il grande illusionista Alberto Giorgi e la pluripremiata Hannah dal Giappone - si alterneranno sul palco del Comunale per dare vita a due spettacoli emozionanti condotti da Walter Rolfo, fondatore e ideatore di “Masters of Magic”. L’appuntamento, in programma il 3 e 4 maggio e reso possibile grazie al thienese Domenico Dante, dal 2012 a capo della Federazione Mondiale delle Società Magiche, è imperdibile non solo per appassionati di illusionismo ma anche per imprenditori e professionisti che desiderino portare un po’ di magia nel proprio lavoro. La novità di questa seconda edizione, patrocinata dal Comune, è infatti l’originale workshop previsto per venerdì 3 maggio durante il quale si parlerà delle connessione tra la magia e il mondo del lavoro e di come il “pensare come un mago” possa aiutare il lavoro in team, il problem solving e la comunicazione, sia in ufficio che nella vita di tutti i giorni. A condurre questo momento sarà Andrea Baioni, un “Positive Thinker” che filtra la realtà attraverso le sue passione, dalla tecnologia al web, passando attraverso i social, lo sport e i viaggi, e Matteo Rampin, consulente personale di manager, atleti, allenatori e artisti di livello internazionale sui temi del problem solving non convenzionale, dell’innovazione, del cambiamento nei sistemi resistenti e del miglioramento personale. La mattina del 4 maggio sarà dedicata ad attività di aggiornamento riservate agli iscritti al CMI College, l’Accademia legata al Club Magico Italiano mentre nel pomeriggio si entrerà nel vivo della kermesse: il teatro comunale ospiterà un doppio spettacolo, alle 16 e alle 21, che vedrà esibirsi i nove artisti che si contenderanno il 2° Trofeo “Città di Thiene”. «Organizzo festival e convegni in tutto il mondo - spiega Domenico Dante - e poter proporre uno spettacolo di livello internazionale anche nella mia città è per me un sogno che si avvera. Posso dire che, grazie anche al supporto e all’entusiasmo del Comune, questo appuntamento è già molto atteso per il prestigio e la fama degli ospiti. La speranza è di eguagliare l’edizione del 2017, sancita da un doppio sold out al teatro». Tra gli ospiti attesi a Thiene figurano molti italiani - Samuel, Alberto Giorgi, Vegas, Maxim, Walter Rolfo, Liu Chang - segno che il livello dell’arte magica italiana si sta sempre più alzando. «I maghi italiani stanno vincendo premi a livello mondiale nei concorsi più prestigiosi - conclude Dante -. La magia moderna è sempre più frutto di ricerca, sperimentazione, di una combinazione di scienza, tecnologia e creatività che stanno dando nuova linfa ad un’arte unica e capace come poche di regalare momenti indimenticabili. La magia è uno spazio di pace e fratellanza dove l’illusionista riesce a portare un messaggio di gioia e positività grazie alla propria arte, unita a tecnica e professionalità». La prevendita dei biglietti è già iniziata all’Ufficio Cultura di Thiene oppure sul sito di Vivaticket. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Dall’Igna