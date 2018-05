VALLI DEL PASUBIO. Torna percorribile il sentiero di arroccamento del Sengio Alto (Cai 149) inagibile per il cedimento strutturale della seconda passerella metallica costruita due anni fa e danneggiata dalle abbondanti nevicate dello scorso inverno.Il sentiero è molto frequentato soprattutto nella bella stagione per bellezza panoramica sul versante vicentino e su quello trentino e collega in quota il monte Cornetto al passo di Campogrosso. Pronto l’intervento del comune altovalleogrino per ripristinare al più presto la via e assicurare la necessaria sicurezza agli escursionisti. « Ci siamo sentiti subito col Cai di Montecchio Maggiore che ha in gestione la strada – spiega il sindaco Armando Cunegato- e in due settimane la loro squadra operativa ha sistemato la passerella pericolante, recuperando la totale transitabilità del sentiero». E aggiunge soddisfatto:«Era fondamentale sistemare quanto prima il cedimento e come amministrazione siamo sempre in prima linea per il mantenimento dei nostri sentieri. Ringraziamo il Cai di Montecchio per il lavoro e la proficua collaborazione col nostro ente, che dura da diversi anni».

Alberto Dalla Riva