Morto in casa da mesi «Abbandonato da tutti»

Il dramma della solitudine avvenuto in contrada Molin Maso a Valli del Pasubio smuove le coscienze della politica locale e dal Pd scledense parte una domanda d'attualità, indirizzata all'amministrazione comunale, per capire come sia stato possibile che nel 2018 un uomo di 42 anni sia stato abbandonato a sé stesso e ritrovato mummificato in casa, morto da mesi. Walter Dal Zotto era deceduto lo scorso novembre, ma nessuno se n'era accorto fino alla scorsa settimana, quando è stato scoperto a seguito di una visita giudiziaria dell'immobile in cui viveva, finito all'asta. L’autopsia ha stabilito che si è trattato di cause naturali. L'uomo utilizzava di frequente l'abitazione nella contrada vallense (che non aveva l'abitabilità) ed era un volto noto in zona, ma era originario di Schio dove risultava residente. In passato era stato seguito dai servizi sociali del Comune di Schio, ma poi i rapporti si erano interrotti a causa del suo rifiuto di essere aiutato. Dal canto suo nemmeno il Comune di Valli aveva potuto fare nulla, poiché l'uomo non risultava nemmeno tra i suoi cittadini. Per questo il gruppo consiliare del Pd è partito all'attacco del sindaco Valter Orsi e dell'assessore al sociale Cristina Marigo. «Non vogliamo accusare direttamente nessuno – sottolinea il capogruppo Giovanni Battistella - ma abbiamo l'intenzione di fare chiarezza. Non si può pensare che una persona non esista solo perché ha rifiutato gli aiuti di qualcuno, se ci definiamo una società che non lascia indietro nessuno, allora lo dobbiamo dimostrare a partire da vicende come questa, perché non è possibile morire di burocrazia». I consiglieri comunali vogliono capire i dettagli della vicenda «se sindaco e assessore fossero a conoscenza del caso ed eventualmente cosa abbiano fatto per evitare che accadesse il peggio. Vorremmo sapere come mai in tanti mesi dal decesso nessuno abbia reclamato la scomparsa di una persona. E come mai non sono stati informati i servizi sociali di Valli al fine di metterli a conoscenza che esisteva questo caso di disagio?». L'assessore Marigo esprime il suo dispiacere per la vicenda e per la sorte di Dal Zotto, considerandola «ancor più triste per la strumentalizzazione mediatica e politica. Quanto alla domanda di attualità del Pd, faremo un resoconto dettagliato di tutti gli interventi messi in campo finchè è rimasto in carico al servizio sociale comunale. Lo sforzo quotidiano di questa amministrazione e del servizio sociale è quello di seguire in modo capillare sul territorio tutte le situazioni di marginalità che conosciamo, intento che diventa però più difficile quando mancano una rete familiare e amicale di sostegno». Una volta conclusa l'autopsia, si potrà procedere con le esequie, le cui spese dovrebbero ricadere sui parenti. Nel caso non ce ne fossero, toccherà al Comune di Schio occuparsene. L'eventuale bonifica dell'abitazione, sarà invece a carico degli eredi. Da Valli il sindaco Armando Cunegato fa presente comunque che «il defunto tecnicamente aveva la residenza a Schio, quindi a livello burocratico non abbiamo competenza sul caso. Nel frattempo abbiamo avuto conferma dell'esistenza di parenti stretti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Dal Ceredo