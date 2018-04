Lupi e camosci «Una convivenza da sperimentare»

Lupi e camosci dell’alta Valleogra protagonisti al teatro San Sebastiano venerdì, alle 20.30. Una serata-dibattito di ampio respiro, presentata, dopo il saluto del sindaco Armando Cunegato, da Mauro Sartori, redattore del Giornale di Vicenza, e ravvivata da una breve e poetica multivisione naturalistica di Luca Guiotto intitolata “Una valle di respiri”, alla quale seguirà un avvincente filmato sul camoscio “re delle rocce”. Il documentario, prodotto dallo studio Link Video di Trissino, è stato girato quasi del tutto sul massiccio del Pasubio e ha impegnato per mesi Luigi Fabrello (immagini), Dorino Stocchero e Giancarlo Ferron (testi e regia) e Franco Albanelli (montaggio). Altrettanto stimolante la relazione di Enrico Ferraro, tecnico faunistico, sul ritorno del lupo sul Pasubio e Prealpi Vicentine con valutazioni e dati che stemperano le ataviche paure. Spiega Dorino Stocchero, guardia venatoria provinciale in pensione e oggi volontario ittico-venatorio: «Nella zona ci sono cinque-sei capi, che si muovono da un paio d’anni nel raggio di qualche decina di chilometri tra Vallarsa e Valleogra. La presenza di tanti camosci e caprioli, oltre ad altri selvatici, è un forte richiamo per questi predatori che non sono pericolosi per l’uomo, anche se creano problemi agli allevatori di montagna e non sono ben visti dai cacciatori. Sono animali protetti e c’è il progetto WolfAlps, cui ha aderito nel 2013 la Regione Veneto, in scadenza a maggio, che finanzia i programmi di tutela e prevede l’installazione di recinti antilupo e cani da guardia per gli allevatori. Sono convinto che sia possibile la convivenza con il lupo». Discorso a parte meritano i camosci, pressoché scomparsi negli anni della Grande Guerra e reintrodotti nel 1974 con l’arrivo di due coppie provenienti dal Parco nazionale del Gran Paradiso. Ora sono in forte crescita: nel territorio di Valli ne sono stati censiti circa 300 e nell’area complessiva del massiccio del Pasubio (compresa la parte trentina), 1032, rigidamente sottoposti ad “un attento prelievo annuale per sesso e classi di ètà”. Sempre una manna per il bistrattato lupo, principe dei grandi predatori. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.D.R.