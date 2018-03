L’economia del legno come risorsa da riscoprire

Economia del legno e gestione ambientale delle Piccole Dolomiti a braccetto col progetto “Carega”, acronimo che vuol dire “Carbonella certificata per attivo recupero economia e gestione ambientale”, finanziato dal Gal (Gruppo azione locale) e operativo nei comuni di Valli, Torrebelvicino, Valdagno e Recoaro. L’iniziativa, che intende potenziare i gruppi d’azione nel settore primario, coinvolge dodici partner locali e interregionali, che rappresentano il mondo forestale e della ricerca nella realtà agricola e le amministrazioni comunali con il coordinamento dell’Associazione forestale vicentina e dello studio Landes .L’obiettivo è trovare «soluzioni innovative per la gestione forestale locale, che ha subito negli ultimi 50 anni gli effetti dello spopolamento delle nostre montagne» . I tecnici «saranno incaricati di analizzare la fattibilità tecnico-economica della produzione di carbonella locale e nuove tipologie di gestione conto terzi sull’esempio di modelli europei». Per illustrare le finalità e i risultati dello studio, sono in programma incontri con le scuole e riunioni nelle sedi municipali aperte a tutti i cittadini. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.D.R.