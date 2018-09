Il neo comandante rende omaggio al nonno dell’Arma

La prima uscita pubblica del nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Schio, Jacopo Mattone, è stata una scelta di cuore. Ieri, il capitano ha raggiunto Valli del Pasubio per festeggiare i 92 anni del maresciallo dell'Arma in pensione Nicola Dicorato. Grazie all'organizzazione dell'amico Roberto Rorato, ieri c'è stato un momento conviviale negli spazi della casa di riposo “Penasa” di Valli in cui l'ex maresciallo è ospite. Con Dicorato e Mattone anche il comandante di stazione Nazzareno Passeri. Dicorato, nato a Margherita di Savoia nella provincia di Barletta, Andria e Trani in Puglia, è entrato nell'Arma dei carabinieri all'età di appena 17 anni nel 1943 dopo aver ottenuto il nulla osta da parte della famiglia. Il giovanissimo Dicorato è stato immediatamente assegnato ad Udine, per poi essere trasferito a Bassano del Grappa, a Papozze in provincia di Rovigo (dove ha conosciuto quella che è stata la sua compagna di vita), poi a Schio ed infine a Valli del Pasubio dove è rimasto anche dopo la pensione raggiunta nel 1993. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

K.Z.