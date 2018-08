Forza la porta e ruba 300 euro dalla cassa dell’osteria

Furto alla “Vecia Osteria dal Menga”: «Ora abbiamo paura a lavorare fino a tardi». Erano le 2.40 circa di ieri mattina, solo qualche minuto dopo la chiusura del locale quando un uomo, probabilmente un giovane, con il volto coperto ha forzato l’ingresso del bar in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel pieno centro di Torrebelvicino, per impossessarsi dei circa 300 euro rimasti a fine serata nel fondo cassa. Poi il ragazzo, che avrebbe agito da solo e che sarebbe stato ripreso dalle immagini dell’apparato di video-sorveglianza interno al locale, è fuggito ed ha fatto perdere le sue tracce. «Ora le ragazze hanno paura a stare da sole fino alla chiusura – spiega inferocito ed amareggiato il titolare del bar con annesso albergo, Paolo De Franceschi, che ha sporto denuncia ai carabinieri -. Sarò costretto a cambiare i turni in modo che, a fine serata, ci sia sempre un uomo o, almeno, che le ragazze siano in due. Non è tanto il furto che mi preoccupa, ma lo stato d’animo delle mie dipendenti». Non è da scartare l’ipotesi che il ladro fosse già nel park prima della chiusura. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

K.Z.