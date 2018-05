Venerdì 11 maggio il Teatro Civico di Schio ospita alle 21 lo spettacolo "Tanto boridon par ninte" messo in scena dalla compagnia Schio Teatro Ottanta. Si tratta di una rappresentazione tratta dalla commedia "Much ado about nothing" (Molto rumore per nulla) di W. Shakespeare, adattata e tradotta in dialetto veneto da Paolo Balzani. Ingresso libero.

Silvia Dal Ceredo