Ultimi giorni per partecipare al concorso dedicato alla creatività giovanile “Sbandi in Movimento”, un'opportunità per “sbandare” felicemente tra le arti, la letteratura, il sociale e la musica e in genere oltre che un'occasione per i giovani di mettere a frutto i propri talenti. Le iscrizioni hanno i giorni contati: chi vuole partecipare deve infatti iscriversi al concorso entro giovedì 22 marzo alle 12. Le proposte da proporre in “Sbandi In Movimento potranno” spaziare fra arte, fotografia, pittura, scultura, videomaking, elettronica, sport, scienza e qualunque altro argomento possa interessare il mondo giovanile. Al concorso Sbandi In Movimento possono iscriversi giovani di età compresa fra i 16 e i 35 anni, individualmente o in gruppo, per realizzare autonomamente un progetto che non abbia scopo di lucro e che possa essere realizzato fra il maggio e ottobre 2018, in uno spazio del territorio del comune di Schio. L'Informagiovani è comunque disponibile a fornire ogni ulteriore informazione negli orari di apertura: lunedì 9.30-12.30; martedì e mercoledì 15-18; venerdì 14-17.

Silvia Dal Ceredo