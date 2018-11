Un piccolo invaso per contenere le acque piovane

La salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici passa per le buone pratiche delle comunità locali: Santorso e Marano vicentino danno il via agli interventi del progetto europeo “Life- Beware”. La creazione di un piccolo bacino invaso per la gestione dell'acqua nei terreni di quattro aziende agricole del territorio e la diffusione di sistemi sostenibili di drenaggio urbano nei Comuni aderenti all'iniziativa, saranno solo alcuni degli interventi che, da quest'anno fino al 2022, coinvolgeranno le municipalità di Santorso, Marano con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali dell'università di Padova, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura e "Alda" associazione europea per la democrazia locale, nella realizzazione del progetto “Beware”. «“Beware” ha un costo di 2 milioni e 103 mila euro ed è cofinanziato dal programma "Life" dell'Unione Europea- spiegano Franco Balzi, sindaco di Santorso e Marco Guzzonato collega di Marano- L'intento è elaborare interventi di carattere tecnico e sociale per migliorare la sicurezza e la resilienza idraulica del territorio affrontando così le conseguenze dei cambiamenti climatici in modo efficace e favorendo l'azione dei cittadini». «La strategia- spiega Antonio De Martin, project manager- prevede una parte tecnica per cui saranno realizzati sistemi sostenibili di drenaggio urbano a Santorso e Marano, l'introduzione di regolamenti locali ed interventi, nelle aziende agricole del territorio, per una corretta gestione delle risorse idriche. Questi saranno affiancati da conferenze, percorsi guidati, l'apertura di uno sportello informativo e di un gruppo di acquisto per aumentare nei cittadini la consapevolezza delle buone pratiche da attuare per migliorare l'ambiente». «Gli agricoltori saranno coinvolti nella creazione di piccoli interventi diffusi per la gestione del ciclo dell'acqua: manutenzione o realizzazione di invasi o sistemi di irrigazione a goccia- concludono Loris Agostinetto di Veneto Agricoltura, Silvio Parise del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta e Vincenzo D'Agostino dell'università di Padova- Cittadini e professionisti dell'edilizia, invece, impareranno e promuoveranno buone pratiche per la gestione dell'acqua». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.P.