Migranti e accoglienza Progetto Sprar a rischio

Quali scenari si prospettano per il Paese dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al decreto legge Salvini sui migranti? Se n’è parlato ieri a Santorso nel convegno “Accogliere come. Facciamo il punto sul diritto alla protezione in Italia” che ha visto come ospiti l’avvocato Lucia Carrara, Maria Silvia Olivieri del servizio centrale del progetto Sprar, Loris Ramazzina di Refugee Welcome Italia e il sindaco del paese Franco Balzi moderati dal giornalista Marco Scorzato. Dal punto di vista giuridico l’avvocato Lucia Carrara ha evidenziato come: «Il nuovo decreto modifichi diversi aspetti del sistema italiano di accoglienza e integrazione che si contrappongono a quanto sancito dall’articolo 10 della Costituzione che protegge i cittadini stranieri». L’avvocato ha spiegato che «Vi sarà una severa stretta sulla protezione umanitaria. Questa verrà sostituita con una protezione limitata a “casi speciali” come i richiedenti asilo gravemente malati o vittime di maltrattamenti». Il decreto avrà ripercussioni anche sul sistema di accoglienza Sprar: «Con lo Sprar i Comuni sono responsabili di un’accoglienza strutturata insieme al privato sociale- interviene Maria Silvia Olivieri- Con questo decreto si rischia di vanificare i progressi fatti riportando l’accoglienza ad un modello ghettizzato che non favorirà l’inclusione». Concorda il sindaco Franco Balzi: « Così si vuole smantellare un sistema che funziona pensiamo solo a Santorso dove da 95 richiedenti asilo confinati in un hotel, grazie a questo progetto, ora vi sono 18 persone che stanno seguendo percorsi di integrazione. Sono preoccupato per il futuro, ma è un dovere dei Comuni che hanno lavorato per far avvenire tutto questo non restare silenti e rimboccarsi le maniche per salvaguardare quanto fatto». Oltre agli enti pubblici e alle cooperative, infatti, vi sono realtà famigliari come quelle coordinate da Refugee Welcome Italia che stanno lavorando per garantire l’accoglienza dei minori richiedenti asilo: «Siamo presenti in Italia dal 2015 e in Veneto da fine 2016- racconta Loris Ramazzina- In Regione abbiamo 8 famiglie pronte ad accogliere in modo volontario richiedenti asilo. Una di queste è vicentina. Non è una sfida semplice, richiede consapevolezza, ma coloro che hanno aderito ai nostri progetti hanno permesso a questi giovani di intraprendere percorsi di integrazione virtuosa nella nostra società». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Panizzon