SANTORSO. Legambiente premia il Comune di Santorso per il suo Sportello Energia. Non smette di raccogliere apprezzamenti l’iniziativa avviata nel Comune orsiano, dopo il premio attribuito a Bruxelles dalla Comunità Europea, arriva ora un altro riconoscimento, rilasciato questa volta da Legambiente e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente. Nei giorni scorsi il Treno Verde ha fatto tappa nel Veneto, e al sindaco Franco Balzi è stato consegnato un simbolico attestato che testimonia l'eccellenza dello Sportello Energia l’iniziativa realizzata a Santorso, che da inizio 2017 si è poi gradualmente allargata ad altri 12 Comuni dell’Alto Vicentino. A bordo del Treno Verde in sosta a Rovigo è stato dapprima presentato il rapporto “Comuni RinnovAbili” e a seguire sono stati premiate quelle realtà regionali che hanno scommesso su nuovi modelli energetici attraverso energia pulita ed efficienza energetica. Lo Sportello Energia e il Gruppo d’Acquisto Solare del Comune di Santorso sono stati al centro dell’attenzione: grazie alla partecipazione attiva di un gruppo di cittadini, ha permesso nel 2016 di installare 21 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 92 kW, 5 pompe di calore, 4 condizionatori d’aria, 1 impianto solare termico, ottenendo una riduzione di emissioni CO2 pari a 56 tonnellate. Al di là dei numeri, comunque significativi se rapportati all’arco temporale e alla popolazione residente, la giuria ha voluto evidenziare il metodo partecipativo partito dal basso e l’importante lavoro di accompagnamento svolto dal Comune.

Sara Panizzon