I segreti del Summano Dai roghi fino alla flora

«Sono passati venticinque anni da quando realizzai il Cristo in acciaio posto sulla croce in vetta al Summano: è stata un'esperienza di vita e lavoro unica e vederlo brillare sulla cima del monte tutt'oggi mi da gioia». Parola di Giorgio Sperotto, autore dell'imponente scultura posta sul punto più alto del Summano, che, per festeggiare l'anniversario della nascita della sua opera interverrà a Santorso nell'ambito di un ciclo di tre incontri dedicati proprio alla montagna più amata dagli escursionisti e pellegrini dell'Alto vicentino. Organizzata dal Comune di Santorso con il locale Gruppo Amici della Montagna, Masci e il Gruppo archeologico Alto vicentino, la rassegna “Summano e oltre” prevede, come spiega l'assessore Elena Zavagnin, «tre serate per scoprire aspetti storico, naturalistici e culturali del monte. Il rogo appiccato sul Summano nel marzo del 2017 ha risvegliato nelle persone l'affetto per la montagna e in occasione del 25° anniversario della posa della scultura del Cristo desideriamo ripercorrere la storia del monte e il suo legame con le genti della pianura». Il primo appuntamento si terrà domani alle 20.30 nella sala del museo archeologico Alto vicentino in piazza Moro e vedrà come relatori Silvio Scortegagna, scrittore ed esperto di prealpi e Guido Lanaro guida alpina del Veneto, parlare della “Flora del monte Summano”. Seguirà il 20 aprile alle 20.30 nell'aula magna della scuola media in via del Grumo, "Oltre la vetta" la conferenza dello scultore Giorgio Sperotto: «Ho realizzato il Cristo nel 1993, anno in cui si celebravano i 70 anni dalla posa della croce e i 100 anni dal restauro del santuario sulla vetta - spiega Sperotto. - Lo iniziai in giugno e, dopo aver assemblato più di 300 pezzi di acciaio, nel settembre venne posato sulla croce con il supporto di elicotteri. E' alto quasi 12 metri». La rassegna terminerà il 4 maggio alle 20.30 nel museo archeologico con “Rinvenimenti e scavi archeologici sul monte Summano”, relatori gli archeologi Anna Dalla Vecchia e Michele Busato. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Panizzon