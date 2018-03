SCHIO. Piccoli progettisti vengono premiati al teatro Astra. Si svolgerà domani, sabato 24 marzo dalle 9.30, la terza edizione di “Progetti in erba Veneto”, premio che ha come finalità sperimentare tecniche e principi di base del project management nelle scuole primarie. Quest'anno saranno 200 i bambini in finale: 6 classi della Scuola Maddalena di Canossa di Schio e 3 classi dell'Istituto comprensivo di Povolaro-Dueville. L'evento, organizzato dal Project Management Institute è patrocinato dal Comune di Schio. «I ragazzi che studiano oggi faranno un lavoro che non è stato ancora inventato- spiegano gli organizzatori- Per questo crediamo nell’importanza del metodo e noi del PMI crediamo che questo progetto sia fondamentale per lo sviluppo delle 4 C: pensiero creativo, pensiero critico, collaborazione, comunicazione come competenze per i ragazzi del 21° secolo». Tra i progetti finalisti “Schio è città per tutti”, “L'orto dei Bambini”, “Friends forever, annuario di classe” e ben tre progetti ispirati dalla mostra di Van Gogh a Vicenza.

