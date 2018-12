Un percorso culturale per dare voce ai veneti

Nasce a Posina “Il tempo dei Veneti”, un percorso annuale di incontri, attraverso le tradizioni venete nel loro legame con la “Storia dei Veneti”. Il prossimo incontro è in programma sabato in onore di Santa Lucia: alle 17.30 nella palestra comunale, spazio ad attività per bambini e ragazzini accompagnati con ombre cinesi e personaggi viventi curati da Chiara e Leo di Willoudewisp; poi, alle 20.30 nella stessa location, incontro su “Prima, durante e dopo la romanità”, tenuto da Alessandro Mocellin. Già in calendario, seppur da definire, alcuni tra i prossimi eventi che tratteranno “Cao de l'ano veneto”, il periodo pasquale per il “Bàtare i ovi” e, infine, un incontro culturale estivo di carattere formativo, pensato per studenti delle superiori, dell'università e per giovani adulti, con piccola escursione alla scoperta della Val Posina. «Abbiamo voluto avvicinare anche i più piccoli alla nostra cultura veneta, per poi lasciare spazio nell’appuntamento serale alla Storia dei Veneti a puntate - spiega il sindaco Andrea Cecchellero -. Oltretutto, abbiamo fortemente voluto che ad ogni evento fosse distribuito a tutti i partecipanti un libretto esplicativo». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

K.Z.