Trentino “vietato” La Provinciale 350 chiusa da un mese

Folgaria è un miraggio, Trento è una chimera. E pensare che da Lastebasse basterebbero pochi chilometri, formalmente si potrebbe superare il confine con un passo, per raggiungere il Trentino. Tutto vero se la Provinciale 350 non fosse chiusa da quasi un mese e cioè da quando il maltempo della fine di ottobre ha falcidiato tutta l'area, danneggiando evidentemente anche la strada sul versante trentino. Arrivando nel paese dell'Alta Valle dell'Astico che conta poco più di 200 abitanti, c'è ancora qualche albero piegato dalla furia di vento e pioggia che, ora, è circondato da una spruzzatina della prima neve caduta nei giorni scorsi. C'è un avviso alla rotonda di Piovene; un altro cartello giallo piuttosto inequivocabile si vede a Valdastico e, quindi, non è una sorpresa arrivare al confine tra Lastebasse e Folgaria vedendosi davanti una rete sostenuta da due muretti in cemento che mostrano come la strada sia effettivamente sbarrata. Eppure è percorribile dal lato veneto fino allo sbarramento, così come, dopo i lavori di inserimento di micropali per sostenere il versante, è totalmente transitabile dal lato trentino, come hanno dimostrato due camioncini di artigiani che, arrivati allo sbarramento e non senza qualche imprecazione, sono stati costretti ad invertire la rotta. E se hanno imprecato loro, figurarsi chi lavora nell'alta Valdastico ma anche «molti autotrasportatori stranieri che si fidano del navigatore e finiscono in trappola – spiega Domenico Giacon che si fa portavoce ed interprete di una situazione non più sostenibile a lungo-. A causa di questo blocco stradale che prosegue da quasi un mese, ci sono pendolari che devono viaggiare ogni giorno lungo le Vezzene, con un sovraccarico di oltre 80 chilometri rispetto al solito. È una situazione penosa. Dopo un nuovo sopralluogo, ho visto che i lavori proseguono e questo mi fa ben sperare per un'apertura anche perché credo che se il collegamento stradale non viene ripristinato prima dell'inaugurazione della stagione sciistica, da Folgaria scendono personalmente ad aprire il varco. Credo che potrebbero procedere con un senso unico alternato». Il primo cittadino di Lastebasse, Emilio Leoni riconosce che «dopo così tanto tempo effettivamente il disagio è sentito ma la situazione è gestita completamente dalla viabilità del Trentino, quindi non ho idea di quando il collegamento possa essere ri-aperto». Un tratto che non unisce solo due paesi ma due regioni e, in qualche caso anche due economie. Da quando è chiuso, è diventato un problema tanto da porre anche l'accento sull’importanza che potrebbe avere un collegamento stabile come quello della Valdastico Nord. Dall’area della viabilità della Provincia di Trento non si sbilanciano con dichiarazioni ufficiali, perché eventuali promesse potrebbero essere smentite dalle nevicate che potrebbero frenare i lavori. Nel caso migliore, la strada potrebbe essere ri-aperta già alla fine di questa settimana magari a senso unico alternato per permettere il completamento dei cantieri. Altrimenti, l'inizio della prossima settimana potrebbe essere un'alternativa, sempre meteo permettendo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Karl Zilliken