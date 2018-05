Ragazzo scomparso: ricerche in contrada

Alla disperata ricerca di un ragazzo scomparso da casadallo scorso fine settimana nel Trevigiano. Le ricerche hanno condotto una pattuglia dei carabinieri in contrada Menara a Laghi dove la presenza dei militari non è passata inosservata fra le poche abitazioni della località prealpina. A quanto è dato sapere, i carabinieri della stazione di Arsiero hanno perlustrato una casa che apparterrebbe al nonno del giovane svanito nel nulla, nella speranza che si fosse rifugiato lì, in un posto lontano dal clamore e dove in pochi avrebbero potuto notarlo, tantopiù nel paese più piccolo del Veneto e lontano dalla piazza. La segnalazione è partita dalla famiglia, come una delle possibili soluzioni positive in caso di allontanamento volontario del giovane. L’ispezione tuttavia ha avuto esito negativo. Da quanto emerso non solo il ragazzo non c’era ma nemmeno sono stati rinvenuti segnali di un suo passaggio. Non sono state per ora fornite generalità dello scomparso ma si sa che abita nel Trevigiano e che non si sa più nulla almeno dallo scorso ponte del 1 maggio. Le ricerche vanno avanti su altre piste che non interessano però il Vicentino. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.SAR.