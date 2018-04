Muore a 46 anni il papà del pilota campione

Lutto nella comunità di Piovene Rocchette e nel mondo delle due ruote: è scomparso all’età di 46 anni Simone Verona, papà del Campione Mondiale 2017 della classe EY, Andrea Verona. Un male incurabile lo ha portato via all’affetto dei suoi cari e ai tracciati sterrati dove era solito, a bordo pista, incitare e supportare i suoi ragazzi Andrea e Michele mentre correvano in sella alle loro moto. Grande appassionato di enduro, Simone Verona ha trasmesso i valori di questo sport ai suoi due figli, seguendoli gara dopo gara sin da quando erano piccoli. Con impegno e dedizione, tra vittorie e sconfitte, è sempre stato al loro fianco, incoraggiandoli, insieme alla moglie Laura e alla terza figlia Elena, nel coltivare la passione per le moto e la carriera sportiva. Andrea, ha fatto tesoro di quegli insegnamenti diventando campione del mondo 2017 della classe Ey. Appena saputa la notizia il presidente Giovanni Copioli e tutta la Federazione Motociclistica Italiana hanno espresso sui social le più sentite condoglianze alla famiglia Verona, chiusa nel dolore, e tanti sono stati i messaggi di affetto espressi dagli amici e appassionati di enduro che hanno avuto modo di conoscere Simone così ricordato: “Un grande uomo. Uno di quei genitori con cui era un piacere passare le domeniche. Presente ad ogni gara, allenamento e ritiro. Sempre disponibile e grande appassionato”. Il funerale sarà celebrato domani alle 16 nella Chiesa del Grumello a Piovene Rocchette in via Monte Pasubio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Panizzon