L’incrocio killer della “Vigneta” sarà reso sicuro

L’ “incrocio della Vigneta”, vero punto nero e spina nel fianco della viabilità provinciale nell’alto vicentino, verrà reso finalmente più sicuro con un intervento di oltre 450 mila euro, cofinanziato da Comune e Provincia. Chiaro l’intento alla base della collaborazione dei due enti: risolvere una volta per tutte le gravi criticità rappresentate dall’attuale e tristemente noto crocevia, che interseca, da un lato, la provinciale 350 per l’alta Val d’Astico e il Trentino, dall’altro la strada che entra in paese, e che lo attraversa, dapprima con l’innesto verso la Val Posina e poi verso Tonezza e l’altopiano dei Fiorentini. In tale contesto viabilistico non sono rari gli incidenti, anche mortali, che periodicamente coinvolgono automobilisti e passanti. Il sempre crescente flusso di traffico veicolare si coniuga infatti al fatto che proprio accanto all’incrocio sono sorti immobili e attività commerciali di forte richiamo. In più, dall’incrocio si diparte anche la comunale per Via Nazioni Unite, e Via Europa, che conduce all’Unione montana, alle scuole primaria e media, a strutture pubbliche come il palasport, e all’imbocco della pista ciclopedonale. Di qui la necessità di progettare un intervento che prevede svincoli e posa di spartitraffico. Per permettere ai pedoni di potersi recare, in sicurezza, da un lato all’altro della Sp, sarà realizzato un marciapiede, assieme alla riorganizzazione degli attraversamenti pedonali. Con gli interventi di progetto si mira alla riduzione della velocità dei veicoli in transito, sia sull’arteria principale, che di quelli in entrata ed in uscita dall’ambito residenziale. Verrà potenziata l’illuminazione. «Il primo passo verso la soluzione degli annosi problemi di sicurezza è già stato fatto – conferma il sindaco, Tiziana Occhino – con la recente deliberazione con cui il Consiglio comunale ha acquisito il contributo di 19 mila euro, con cui la Provincia ha coperto le spese per la progettazione del nuovo incrocio. È stata approvata all’unanimità in aula consiliare. L’obiettivo che perseguiamo – afferma il sindaco - è la tutela di chi frequenta l’incrocio e le sue adiacenze: pedoni, ciclisti e automobilisti, aumentando i livelli di sicurezza e diminuendo i rischi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Matteo Filosofo