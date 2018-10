L’allarme sta rientrando ma ieri il paese restava escluso dalle possibilità di comunicazione

L’emergenza è finita, ma da Posina non hanno potuto dirlo a nessuno. Dalle 14 di lunedì e fino al pomeriggio di ieri, superata la galleria che sbuca a Castana di Arsiero, zero corrente elettrica e nessuna linea telefonica. Posina, praticamente, è rimasta isolata e a lume di candela. Per fortuna, una delle ultime comunicazioni era stata la richiesta di un esperto radio della protezione civile. Una condizione che ha accomunato il paese a molte altre zone della provincia, dove i blackout sono stati il disagio maggiore di questi giorni di maltempo. Anche a Valdastico e Pedemonte la corrente fino al tardo pomeriggio di ieri è stata un miraggio in diverse aree. Intanto, i sindaci Andrea Cecchellero con i colleghi di Valdastico Claudio Guglielmi e Roberto Carotta di Pedemonte hanno deciso di prolungare di un giorno, oggi, la chiusura delle scuole nei tre paesi: «Giovedì è festa e con il ponte dovremmo aver definitivamente superato le criticità», spiega Cecchellero. POSINA. Ieri la Val Posina era illuminata e nell’aria risuonavano i rumori delle motoseghe. Il forte vento del pomeriggio di lunedì ha provocato un’ecatombe di alberi, caduti a centinaia sia nell’area di Fusine, sia nel versante dello Xomo. Gli addetti della protezione civile hanno lavorato senza sosta per ripristinare la situazione tagliando i rami più pericolosi. Le strade non presentavano più particolari criticità. Anche le undici persone sfollate dalle località Doppio, Griso e Lissa dopo la frana che si è staccata dalla Val di Pruche causando l’esondazione del torrente Posina che ha investito la provinciale 81, di cui otto ospitate all’albergo “Garibaldino” ed altre tre da parenti ad Arsiero, si apprestavano a rientrare nelle loro case. «Le abitazioni non erano in pericolo, ma era necessario allontanare i residenti perché le strade non erano transitabili. Ora, la provinciale 81 resta chiusa ma le nostre ultime contrade sono raggiungibili», spiega il primo cittadino. Il sindaco, con gli operatori esperti della protezione, è stato impegnato per riavviare elettricità e telefono almeno in municipio, anche con l'uso di un generatore. Ovunque, infatti, erano accese le candele. BLACKOUT. I posenati si sono ritrovati in compagnia di circa 145 mila utenze prive di corrente in tutto il Triveneto. Terna ed E-distribuzione hanno messo assieme 1.500 addetti tra operai e tecnici per tentare di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Le zone più colpite, proprio Vicenza, Belluno, Treviso e Udine. Se in tutto il Triveneto erano state riattivate circa 120 mila utenze, ne erano state lasciate staccate, all’ultimo censimento, 122 mila in Veneto e 21.500 in Friuli. SALVATAGGIO. Riavvolgendo il nastro delle ore frenetiche tra il primo pomeriggio di domenica e la tarda serata di lunedì, c’è spazio anche per un salvataggio in extremis che i vigili del fuoco hanno portato a termine a Posina. Durante le staffette su mezzi dotati di trazione integrale che hanno consentito l’evacuazione dei residenti delle contrade isolate, infatti, i pompieri hanno visto all’improvviso un bambino che si stava avventurando pericolosamente vicino al torrente in piena e che, senza il pronto intervento degli uomini in servizio, avrebbe rischiato di essere trascinato via dalla corrente molto impetuosa. VIABILITÀ. Intanto a Valdastico la casa che si affaccia poco distante dal greto dell’Astico in località Ponte Maso resterà sigillata e disabitata fino al completo rientro dell’allerta. Sul fronte della viabilità, gli operai sono stati al lavoro sulla provinciale 350 per ripulire la carreggiata da ogni detrito portato da pioggia, vento e smottamenti. La situazione relativa ai collegamenti stradali resta sostanzialmente immutata rispetto a ieri: come comunicava la prefettura ieri sera, strada ancora a Lastebasse fino a Lavarone; chiusa la Sp81 all'altezza di località Ganna. Transitabile, verso Vicenza, la Sp 350 da Lastebasse e Pedemonte. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

