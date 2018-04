I 200 anni del mercato Giro di merci e notizie

Crocevia di genti e prodotti, i mercati sono i posti dove si può osservare l'anima di una comunità. In passato nei centri dell’Alto vicentino si organizzavano eventi a cadenza settimanale che attiravano venditori e acquirenti da tutte le vallate. In alcuni paesi, però, la mancanza di un appuntamento fisso per animare vie e piazze si fece sentire a tal punto che furono i residenti a richiederlo a gran voce, come avvenne a Piovene Rocchette. NELL’ALTO VICENTINO. Al tempo della Repubblica di Venezia, erano Schio e Thiene ad organizzare importanti appuntamenti settimanali che, attirando numerosi venditori dei paesi circostanti, offrivano agli abitanti della zona non solo la possibilità di concludere buoni affari, acquistando merci di varia natura, ma anche di scambiarsi notizie ed opinioni. Cesare Beffa raccontando la prosperità di Schio nel Seicento spiega, nel testo “Narrazione del contagio che fu nell’anno 1630 in Schio” contenuto nel libro “Schio e territorio: tre cronache”, che «ogni mercoledì si suol fare sopra la piazza, abbondante di biade, latticini, selvaggine, panni e altre merci, il concorso d'infinito popolo». Analoga situazione si presentava a Thiene: «ove si fa ogni lunidì un bellissimo mercato con concorso di gran parte del Vicentino». A PIOVENE ROCCHETTE. Per assistere all'allestimento di un mercato a Piovene Rocchette si sarebbe dovuto attendere il crollo della Repubblica di Venezia. Come descritto da Bruno Maculan nel 6° volume dei “Sentieri culturali” edito da Menin, furono gli stessi piovenesi a chiedere al nuovo governo centrale vicentino- bassanese l’autorizzazione per organizzare un proprio mercato. Era il 9 gennaio 1798 quando arrivò la conferma di «poter istituire nel Comune un pubblico mercato il venerdì d'ogni settimana». L’esordio, però, non fu fortunato perché già alla fine di quello stesso anno «col principiar dell'invernale stagione» che rese impraticabili le strade, il mercato fu sospeso. NUOVE STRADE. La gente non si arrese e iniziò a migliorare la viabilità. Nel 1813 i Comuni di Piovene e Cogollo del Cengio sostituirono il vecchio ponte di legno sull’Astico con una struttura in pietra: il nuovo Ponte Pilo. Successivamente altre migliorie viarie vennero apportate a partire dal 1815 quando il territorio entrò a far parte del Regno Lombardo Veneto. Risale a questo periodo l’apertura della strada del "Costo vecchio" che oltre a dare nuova vita alle popolazioni dell’Altopiano dei Sette Comuni offrì ai piovenesi la possibilità di inoltrare due suppliche al governo: il perfezionamento delle rampe di Ponte Pilo con la sistemazione della strada che raggiungeva Cogollo e il ripristino del mercato. L'ERRORE, I RITARDI. Nello scrivere quell’ultima supplica i membri della Deputazione comunale di Piovene commisero un piccolo ma fatale errore: scrissero che il mercato aveva cessato di esistere nel 1797, anno che contrastava con i dati degli altri documenti che invece riportavano la data del 1798. Gli zelanti funzionari governativi si accorsero dell’incongruenza e nel 1818 bloccarono la richiesta fino a quando i piovenesi non inviarono una nuova e corretta documentazione. Il progetto del mercato nel frattempo aveva ricevuto l’appoggio favorevole di tutti paesi limitrofi e dell’Altopiano dei Sette Comuni che scrissero al governo per appoggiare la causa. L’OK DEL 1818. Era il 1818 quando il paese ottenne dal governo l'autorizzazione per organizzare il mercato, ma arrivò il 2 settembre 1824 per la sua effettiva realizzazione grazie ad alcuni residenti possidenti che si impegnarono a «fornire quanto necessario per il suo buon andamento come tavole, panche e stuoie» e a deciderne la collocazione lungo le vie del centro. ECONOMIA E GUERRA. Tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi del Novecento il paese visse un periodo di grande sviluppo economico grazie all’apertura dello stabilimento del Lanificio Rossi e il mercato, nato inizialmente per il commercio agricolo, si trasformò anche in un’occasione di aggregazione sociale, fino allo scoppio della Grande Guerra. Nel maggio-giugno 1916 la popolazione fu costretta a sfollare mentre sulle montagne le artiglierie austriache colpivano il centro e le fabbriche sull’Astico. Solo al termine del conflitto iniziarono a rifiorire le attività produttive e commerciali in quella che tutt’oggi è il fulcro del paese: piazza Vittoria Il 1° aprile 1921 venne dato l’annuncio della riapertura del mercato ogni venerdì, notizia che assunse anche un significato simbolico: il ritorno alla vita del paese. La funzione sociale del mercato è rimasta inalterata e tutt’oggi, in piazza Vittoria, è possibile scoprire l’anima della comunità. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Panizzon