«Ho scoperto il cancro Salva con l’ecografia»

«L'ecografia mi ha salvato la vita ed è uno strumento fondamentale per la prevenzione del tumore al seno». L'appello arriva dal vicesindaco di Piovene Rocchette, Cristina Longhi, che in consiglio comunale, spiegando la mozione proposta dal proprio gruppo “Noi con voi” dedicata alla diagnosi precoce del tumore al seno, ha raccontato con coraggio la sua storia personale seguendo l'esempio della conduttrice delle Iene Nadia Toffa che poche sere fa in televisione ha spiazzato il pubblico annunciando «Ho avuto un cancro». Una testimonianza in prsa diretta che ha sorpreso ed emozionato i consiglieri presenti. «Nel 2009 mi è stato tolto un neo risultato essere un melanoma - racconta Cristina Longhi durante la seduta consiliare - Un anno dopo, durante una visita di controllo, facendo un'ecografia ai linfonodi sotto le ascelle, l'ecografo è andato verso il seno e lì è stato individuato un nodulo sospetto. Da lì ho iniziato a fare l'ago aspirato dal quale è emersa la diagnosi: tumore. Era piccolissimo, sei millimetri di grandezza, e mi è stato tolto. Quando ho rifatto le analisi dei linfonodi, però, è risultato che due di questi erano già stati attaccati e sono ritornata in sala operatoria per lo svuotamento totale cui è seguito un primo ciclo, molto pesante, di chemioterapia. In quel periodo la cosa che mi ha fatto più male, non è stata la chemio, ma la perdita dei capelli. Per una donna è un grande trauma psicologico». Il vicesindaco, che da anni è membro attivo dell'associazione Raggio di Sole Onlus di Marano Vicentino fondata da Lucia Trecco con la voglia di costruire qualcosa di utile per tutte quelle persone che come lei, colpite da malattia si sono trovate spesso a gestire e superare prove e momenti difficili, ha proseguito: «Oltre alla chemioterapia ho iniziato un ciclo di radioterapia: ogni giorno mi recavo all'ospedale di Vicenza e poi ho proseguito le cure nel nosocomio Alto Vicentino - spiega - Se oggi sto meglio è grazie a quell'ecografia che ha individuato il tumore prima che fosse troppo tardi, per questo non mi stancherò mai di ribadire quanto la prevenzione sia un'arma molto importante per combattere i tumori e come la diagnosi precoce consente di individuare nella fase iniziale la neoplasia e aiuta così a procedere con una terapia efficace». Cristina Longhi ha poi concluso: «La Regione Veneto esclude l'esame ecografico dalla prescrizione medica nelle donne asintomatiche tra i 45 e i 69 anni- spiega- In sostanza il medico di base non può prescrivere l'ecografia con ricetta rossa e relativo pagamento di ticket unico associato alla mammografia in donne asintomatiche in questa fascia di età. E' autorizzato a prescrivere con ricetta rossa solo in caso di presenza di tre sintomi: nodulo, secrezione ematica, mastite, cioè in situazioni di diagnosi non precoce. Ciò che chiediamo, insieme ad altri Comuni del vicentino, è che la Regione si adoperi per far sì che il medico di base possa prescrivere anche in assenza di sintomi e nella fascia di età dai 45 ai 69 anni l'esame clinico strumentale della mammella: visita, ecografia, mammografia con ricetta rossa e pagando il relativo ticket. Porteremo queste richieste anche alla giunta e al consiglio regionale insieme alla conferenza dei sindaci dell'Ulss7: la salute della persona è un bene primario e a volte basta anche un'ecografia non invasiva per salvare una vita». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Panizzon