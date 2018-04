Entro un anno la scuola da un milione e mezzo

«Tempo massimo un anno e la nuova scuola materna sarà una realtà». Lo annuncia il sindaco di Valdastico, Claudio Guglielmi, dopo l’approvazione del progetto esecutivo della nuova struttura da parte del Consiglio comunale, giunta al termine di un lungo e non facile iter burocratico. Tutto è iniziato nel 2010, quando l’Amministrazione Toldo ne approvò il progetto preliminare e poi, nel 2011, quello definitivo, “aggiornato” nel 2015 dall’attuale Amministrazione per l’importo di 1 milione 675 mila euro, partecipando al bando per interventi straordinari di edilizia scolastica per il finanziamento dell’opera. «A due anni da quell’istanza – afferma con orgoglio il sindaco Guglielmi – il Comune di Valdastico, assieme ad altri pochi nel Veneto, ha ottenuto questo importantissimo finanziamento per l’intero importo. Questo ci permette quindi di approvare il progetto esecutivo, che sarà seguito tra breve dalla gara d’appalto e dall’inizio dei lavori della scuola, che concluderemo nel 2019. Si tratta di un obiettivo che occupa un posto primario nel nostro programma triennale delle opere pubbliche». Con la costruzione della nuova scuola dell’infanzia, che sorgerà in Via Vittorio Veneto, su un’area comunale, accanto agli attuali edifici che già ospitano la scuola elementare primaria, la media e la palestra, con cui formerà un unico polo scolastico, verrà dismessa la vecchia scuola materna di Via Regina Margherita, nata come asilo infantile nel primo ’900. La struttura oggi non è più in grado di soddisfare le esigenze specifiche in termini didattici, ricreativi, di sicurezza e di accessibilità. Tutte esigenze contemplate, invece, nel progetto steso dall’arch. Lelio Contin, di Thiene, che delinea un moderno fabbricato posto su due piani, di cui uno seminterrato, dato che sfrutta la pendenza del terreno, attento agli aspetti ambientali, a basso consumo energetico e in parte autosufficiente per i materiali usati e per le fonti di calore ricavate da pannelli fotovoltaici e da un impianto termico a biomassa che già serve le altre due strutture scolastiche attigue. La nuova scuola, dotata, nel primo piano di tre aule e di spazi per accoglienza, spogliatoio, sala insegnanti, blocco servizi, e al piano terra di refettorio, dormitorio, deposito, non presenta barriere architettoniche e prevede facili accessi all’area esterna in parte coperta da porticati, in parte adibita a giardini. Riguardo alla volumetria, la nuova scuola è stata pensata per accogliere due sezioni di 50 alunni, con la possibilità di ospitare anche 3 sezioni (per un totale di 75 bambini), nel caso in cui in futuro vengano accorpati alunni provenienti dai paesi di Lastebasse e Pedemonte. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Matteo Filosofo