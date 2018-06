Commozione al Cengio in ricordo dei granatieri

Una gran folla, fra cui i Granatieri di Sardegna delle sezioni del Veneto e del centro-nord d’Italia, presenti con le loro caratteristiche colonnelle, ha onorato l’annuale pellegrinaggio sul Cengio, la montagna- simbolo della brigata dai bianchi alamari, divenuta mitica in seguito agli aspri combattimenti combattuti in una delle fasi più cruente della Strafexpedition austroungarica, tra il 19 maggio e il 3 giugno 1916. Dopo l’onore ai caduti reso al monumento di Cogollo del Cengio, con le voci degli studenti della scuola primaria a cantare sulle note della banda cittadina, la seconda parte della cerimonia ha preso avvio dal piazzale del rifugio con l’alzabandiera, alla presenza del picchetto d’onore in uniforme storica del I reggimento. Di lì, il corteo ha raggiunto lo sperone su cui poggia la cappella votiva, dove don Gianni Forestan, nipote del caporale Luigi Forestan, caduto nel ’16 nella vicina Val Magnaboschi, e decorato di medaglia d’argento, ha celebrato la messa. Nell’omelia il sacerdote ha ricordato la trionfale sfilata dei 6 mila granatieri il 20 maggio ’16 da Bassano a Marostica, e il mesto passaggio dei 1600 superstiti della battaglia del Cengio l’8 giugno. «I nostri eroi, la loro epopea e la gloria immortale la guadagnarono contro preponderanti forze nemiche proprio in quella battaglia, privi di riparo, nessuno scappò. Fu una strage». Dopo la messa, il vicesindaco Sofia Zordan ha affermato il dovere di ricordare “tanti giovani, che diedero la loro vita per assicurare a noi la vita”. Nell’allocuzione ufficiale, il ten. col. Giuseppe Rauso, comandante del 2° btg. Cengio, ha ripercorso la difesa del Cengio, ultimo baluardo a protezione della pianura vicentina. «Quassù – ha detto – il valore del Corpo toccò il suo vertice, unendo l’onore militare, alla virtù, al coraggio, all’amor di patria, alla disciplina, alla fedeltà». A concludere la serie degli interventi è stato il presidente emerito dell’associazione nazionale, gen. Mario Buscemi, che ha affermato la continuità di valori che lega gli attuali granatieri con quelli eroici immolatisi sulla sacra montagna. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Matteo Filosofo