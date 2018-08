Cimone a passo di danza con il raduno dei ballerini

Tonezza mecca della danza. La località montana, gettonata meta estiva per squadre e società sportive di vario genere che da decenni la scelgono per ritiri, allenamenti e corsi intensivi, da quest'anno accoglie per la prima volta anche l'arte coereutica. Grazie ad una partnership attivata tra l'Hotel Bucaneve e il centro formativo Venezia Balletto, questa settimana una cinquantina di giovani ballerine e ballerini tra i 10 e i 25 anni stanno affollando il paesino per uno stage di danza classica, moderna e contemporanea tenuto da insegnanti e performer di livello italiano ed internazionale, tra cui Bella Rachinskaya (coreografa, insegnante e maitre de ballet al teatro e accademia dell'Opera di Vienna), Mia Molinari (prima ballerina televisiva, membro del cast del programma Amici) e Luca Andrea Tessarini (ballerino della storica compagnia olandese Nederlands Dans Theater). Ballerine e ballerine, provenienti da un po' tutto il Veneto ma anche con qualche presenza extraregionale, frequenteranno le lezioni di danza fino al fine settimana, suddivisi in livelli intermedi ed avanzati ed utilizzando gli spazi del Palatenda e del Palacongressi. «Si è rivelata davvero un'ottima esperienza – considera Sabrina Massignani, direttrice di Venezia Balletto e co-organizzatrice dell'iniziativa – da portare avanti anche in futuro. L'ambiente tonezzano si è rivelato molto accogliente e adatto per i nostri allievi». A conclusione del percorso formativo, stasera alle 21 è in programma al Palatenda di Tonezza lo spettacolo “L'uccello di fuoco” che in una prima parte vedrà protagonisti gli allievi, mentre nella seconda si esibiranno i professionisti della compagnia Venezia Balletto. Ingresso 5/10 euro. Lo stage di danza si inserisce nell'ambito del progetto “Tonezza Village”, nato dall’esigenza di offrire alle società sportive esperienza, professionalità e accoglienza per garantire un servizio serio e di qualità, a partire dall’organizzazione delle strutture, dalla sistemazione alberghiera, dalle località da visitare e dall’intrattenimento. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Dal Ceredo