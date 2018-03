PIOVENE ROCCHETTE. Tre feriti lievi stamattina in via Levà a Piovene Rocchette fra manifestanti del Comitato Liberazione Veneto da una parte e carabinieri e poliziotti dall’altra che stavano eseguendo lo sfratto della famiglia Spezzapria. Una quarantina i manifestanti, altrettante le forze dell’ordine, in tenuta anti-sommossa. Negli scontri tre dei contestatori hanno riportato ferite non gravi. Lo sfratto è stato rinviato.

S.D.C.