Blitz all’alba: sigillata la villetta dei venetisti

La palazzina di via Levà 58 a Piovene è sigillata con reti elettrosaldate alle porte e alle finestre. Possenti catene chiuse dal grandi lucchetti sbarrano i cancelli d'ingresso. C'è una guardia giurata che sorveglia l'accesso 24 ore su 24 ed il nastro bianco e rosso delimita l'area. Poco dopo le 13 di ieri, sotto un sole cocente, la zona residenziale non lontana dall'Astico dava l'idea di non essere mai stata così tranquilla, ma soli pochi minuti prima era stata “invasa” per circa otto ore da una schiera di forze dell'ordine. I tre fratelli Silvia, Loris e Denis Spezzapria, ex proprietari dell'immobile, quando poco dopo le 5 di ieri mattina hanno sentito dei rumori ed intuito quello che stava accadendo, si sono prima rifugiati nel capannone artigianale di loro proprietà che non rientra nel provvedimento dell’autorità giudiziaria per poi fuggire, probabilmente passando per i campi e per gli uliveti sul retro. Ieri, dopo circa otto ore di lavoro, l'Istituto vendite giudiziarie di Vicenza ha eseguito il provvedimento di rientro in possesso dell’abitazione che era stata aggiudicata all’asta dopo il fallimento dell'azienda riconducibile agli Spezzapria, la “Esseci Filati Srl”, avvenuto nel 2005. Dopo l’ultimo tentativo di sfratto, tra gli scorsi 20 e 21 marzo, l’ufficiale giudiziario e le forze dell'ordine che avevano trovato ad attenderli una quarantina di attivisti del Comitato di liberazione nazionale veneto, hanno deciso di assicurarsi che tutto andasse per il meglio. Il dispiegamento di forze è stato imponente, tra la polizia di Stato ed i carabinieri della compagnia di Schio coordinati dal maggiore Vincenzo Gardin almeno una cinquantina di uomini e donne hanno garantito che le operazioni procedessero in completa sicurezza. Quando si sono parati davanti all’abitazione, non c'era nessuno ad attenderli. Solo una volta entrati in possesso dell’immobile, hanno capito che qualcuno era stato lì poco prima analizzando ciò che hanno trovato all’interno. Quindi, dopo un sopralluogo approfondito, sono iniziati i lunghi lavori per evitare che qualcuno possa rientrare nell’abitazione: reti elettrosaldate proteggono le porte, le finestre del piano terra e quello che si affacciano sui terrazzi del primo piano. Le catene, poi, chiudono sia il cancello che garantisce l’accesso al giardino, sia quello che protegge la casa. Via Levà è stata chiusa parzialmente al traffico circa 350 metri dell'abitazione degli Spezzapria. Accesso consentito solo ai residenti e a chi dimostrasse di avere validi motivi per attraversare lo sbarramento. Il timore era quello che i membri del movimento venetista potessero arrivare in forze. Ed effettivamente una quindicina di manifestanti ha fatto capolino tra le 11.30 e mezzogiorno: sono passati da strade secondarie, arrivando dai campi. Nessuna traccia degli scontri che hanno portato conseguenze penali per 21 venetisti. Non c'è stata alcuna conseguenza. Ora, i membri del Cnlv sono impegnati nell’offrire un tetto ai fratelli sfrattati. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

