Aperta un’inchiesta sullo sfratto contestato

Proseguono le indagini della questura di Vicenza sulle tensioni avvenute martedì mattina a Piovene Rocchette in via Levà, dove l'ufficiale giudiziario del tribunale accompagnato dalle forze dell'ordine ha tentato di procedere con uno sfratto esecutivo nella villetta al civico 58, ostacolato però dall'opposizione fisica di una cinquantina di attivisti del Comitato di liberazione nazionale Veneto (Clnv). Sulla vicenda è già stato aperto un fascicolo in procura, mentre la Digos è stata incaricata di procedere con ulteriori accertamenti. Inoltre sono al vaglio i filmati registrati in loco durante la mattinata che permetteranno di identificare e denunciare probabilmente una ventina di manifestanti. In questo senso le ipotesi di reato vanno da invasione di edificio e terreni privati, aggravata da numero di persone, alla resistenza a pubblico ufficiale. In aggiunta c'è anche la violazione ad una norma del codice di navigazione, dato che gli attivisti avevano fatto uso di un drone non abilitato, che è stato posto sotto sequestro. (...)

S.D.C.