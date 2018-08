Meeting mariano Tende e convegni per tremila fedeli

Convegni per migliaia di persone, con una macchina organizzativa di 120 volontari e un indotto non indifferente, per quanto riguarda l’accoglienza. Anche quest’anno torna il Meeting internazionale dei giovani organizzato a Poleo dall’associazione Opera dell'Amore di Schio, in collaborazione con radio Kolbe. Un’organizzazione in grado di muovere masse di fedeli da mezzo mondo, per incontri, messe e momenti di condivisione a San Martino, in località Martarei. L'inizio è previsto domani alle 9.30 e si proseguirà fino al 15 agosto con la tradizionale via Crucis al Monte Cristo. Questa manifestazione nasce nel 1992 con l'intento di radunare molti giovani, italiani e stranieri, per condividere e celebrare insieme la testimonianza dell'apparizione della Vergine Maria Regina dell'Amore. Attesi 3.000 fedeli e per accoglierli nelle attività sono stati allestiti tre tendoni, un “camping” gratuito per chi vorrà dormire in tenda e il servizio di baby sitting per bimbi dai 6 ai 10 anni. Possibilità di pernottamento anche nella vicina Casa Nazareth, con prenotazioni entro il 15 agosto. Il programma di quest’anno ha come tema il Sinodo di Roma, ovvero “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Per ognuno dei quattro giorni sono previsti uno o più eventi principali, il primo sarà quello di domani, alle 16.45, con “I giovani e la santità: il servo di Dio Carlo Acutis” presentato dal prof. Sidi Perin vice postulatore, insegnante e padrino di Carlo. Il 13 agosto, oltre alla fitta programmazione mattutina, alle 16.45 è prevista la conferenza del prof. Giulio Fanti, docente di misure meccaniche e termiche all'Università di Padova, sulle nuove scoperte eseguite in laboratorio sulla sacra sindone, un connubbio innovativo tra scienza e fede. La mattina di martedì 14, alle 11, ci sarà invece la testimonianza di suor Cristina Sutti, affetta da sindrome di Down, con il collegamento via Skype del dott. Gabriele Falconi. Mons. Agostino Marchetto, vescovo emerito, interverrà il 15 agosto, alle 17.30, spiegando ai presenti il significato del Sinodo e celebrerà la messa della mattina. «Anche quest'anno ci ritroviamo per continuare il percorso iniziato nel 1985 da Renato Baron - spiegano gli organizzatori della manifestazione, Mirco Agerde, Fabio Zattera e Pier Luigi Bianchi Cagliesi -. Nel meeting verranno inoltre promosse nuove iniziative e corsi di formazione cristiana rivolti a tutti i partecipanti. Siamo molto contenti delle edizioni passate e, nonostante tutte le difficoltà burocratiche che si incontrano nell'organizzazione di un evento, ci stiamo già preparando a quello del prossimo anno». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Dagli Orti