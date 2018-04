SCHIO. Questa mattina intorno alle 9 si è verificato un incidente nella rotonda all'intersezione tra viale dell'Industria e via Veneto che ha visto il coinvolgimento di un'automobile e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la conducente del motorino, una 64enne, che è finita in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale Alto Vicentino di Schio, una Ford Mondeo guidata da un 22enne che proveniva da via Veneto, si è immessa in via dell'Industria senza dare la precedenza al ciclomotore che stava percorrendo via dell'Industria con direzione Schio centro. Inevitabile l'impatto tra i due mezzi, con la donna che in seguito all'urto è finita per terra. Soccorsa da un'ambulanza del 118, la 64enne è stata trasportata all'ospedale di Santorso per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non appaiono gravi. Il conducente dell'auto è stato sanzionato amministrativamente per la mancata precedenza con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Silvia Dal Ceredo