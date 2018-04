Strade franate Ditta rinuncia ma lavori ok

La Cadore Asfalti srl, che si era aggiudicata i lavori di ricostruzione della strada vicinale dei Gonzi e di via Tason di sopra, a Leguzzano, ha rinunciato alla sottoscrizione del contratto. L’inaspettata decisione della ditta bellunese ha rischiato di compromettere l’esecuzione dell’intervento per il mancato rispetto dei termini di rendicontazione della spesa imposti dalla Regione Veneto che ha finanziato l’opera con i fondi per il superamento dell’emergenza conseguente agli eccezionali fenomeni atmosferici del 2010. Dopo aver provveduto alla revoca dell’aggiudicazione, il responsabile dell’area tecnica Massimo Neffari ha avviato immediatamente la procedura per l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Dino Cosner di Mezzano, seconda in graduatoria, che ha offerto un ribasso del 20 per cento per una spesa di quasi 80 mila euro. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

B.C.