La scuola fa acqua Grana sull’appalto da 200 mila euro

Se la scuola fa acqua, qualcuno deve pagare. Ed il Comune di Malo, che secondo il Tribunale di Vicenza deve essere risarcito per circa 220 mila euro, non lascia nulla di intentato. Per questo, a 10 anni dal “fattaccio”, ha incaricato l’avvocato Giuseppe Ferasin per un nuovo tentativo di ottenere ciò che gli spetta. L’oggetto del contendere è il tetto della media “Ciscato”. Riavvolgendo un nastro lungo più di 3.650 giorni si arriva al 13 maggio 2008, quando la giunta guidata da Antonio Antoniazzi approva il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del tetto. Un’opera da 350 mila euro «con aggiudicazione alla ditta che offra il prezzo più basso», una specifica che fa la differenza. Il 24 giugno i lavori vengono assegnati all’associazione temporanea d’imprese “Società consortile tetto Ciscato” formata dalla capogruppo “Lic.to.par Srl” con sede a Gela in provincia di Caltanissetta, in Sicilia, e la mandante “F.V. Appalti e costruzioni Srl” di Roma, che aveva offerto 178.754,51 oltre all’iva. Come spesso accade per le scuole, non c’era tempo da perdere: il cantiere avrebbe dovuto concludersi prima del suono della campanella di settembre: il 4 luglio 2008, il Comune ha quindi consegnato i lavori in via d’urgenza, stabilendo che dovessero essere ultimati in 75 giorni. Con un balzo, si arriva al 17 ottobre ed i problemi già non si contano: incalcolabili, secondo i documenti dell’epoca, le comunicazioni alla società appaltatrice per «lamentare la non corretta posa del sistema di impermeabilizzazione della copertura, nonché le diffide e gli ordini di servizio per la soluzione delle derivanti problematiche», senza contare che i lavori non erano affatto terminati nelle date stabilite. Nonostante questo, il 20 ottobre, la direzione lavori pubblici ha emesso il primo documento sullo stato di avanzamento dei lavori e il primo pagamento da 186.523 euro. Da lì, «le infiltrazioni si sono verificate in modo reiterato e copioso e, nonostante gli interventi di riparazione della ditta esecutrice, in corrispondenza ai periodi di pioggia, i fenomeni hanno continuato a persistere e, di volta in volta, si sono aggiunte nuove infiltrazioni, con danni agli intonaci, alle tinteggiature dei soffitti e pareti dei locali della scuola». Una “tragedia” che si sta trascinando ancora oggi, con interventi e spese che di anno in anno obbligano il municipio a sborsare cifre variabili per la manutenzione, oltre a quelle per il rifacimento del 2011. È del 2010 la prima decisione di rivolgersi alla sezione di Schio del Tribunale di Vicenza per un accertamento tecnico preventivo. Quindi, è iniziata una guerra fatta di carte bollate, deduzioni tecniche e controdeduzioni che, lo scorso 11 giugno, è arrivata ad una conclusione con la sentenza del tribunale 1510 con cui: «la controparte è stata condannata a pagare la somma di 207.383 euro a titolo di risarcimento». Il primo tentativo per far valere le ragioni del Comune sarà un atto di precetto. «Stiamo provando ad ottenere i soldi con tutte le nostre forze – commenta il sindaco Paola Lain -. Il problema sono le casse delle società interessate». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Karl Zilliken