La chiesetta del ’600 casa dei Meneghello

Una ricerca storica condotta dall’insegnante Paola Meneghello sui suoi avi, in un albero genealogico in cui appaiono sia lo scrittore Luigi, che don Giacomo, segretario del card. Elia Dalla Costa, l’ha portata fino al 2 settembre 1625. Come si evince da un documento notarile, custodito all’Archivio di Stato di Vicenza, la chiesetta di monte Pian, fatta costruire da Francesco Meneghello detto “Zoso” con il contributo finanziario del fratello Domenico, risultava già terminata in quella data. Francesco, qualche mese prima, aveva fatto testamento nella casa avuta in eredità da un altro fratello, di nome Valentino. Viene quindi spontaneo pensare che il nome di “San Valentino” possa essere stato dato in segno di riconoscenza verso il congiunto. Nel 1673, Valentino, nipote del vecchio Francesco, unico maschio Meneghello rimasto a Monte Pian, chiese ed ottenne di seppellire i suoi defunti nella chiesetta, pratica che si protrarrà per molti anni. La cappella resterà sempre indivisa all’interno delle famiglie Meneghello fino al 1866 quando passerà alla mensa vescovile di Vicenza per poi essere inglobata nella parrocchia di Priabona fino ad oggi. Un pezzo di storia maladense legato ad un edificio religioso molto amato non solo dagli innamorati, che mano nella mano vi salgono regolarmente. I Meneghello si sono ritrovati di recente, in 100, per una messa a San Valentino e un pranzo nel giardino della famiglia Maggi che custodiscono la chiesetta dagli anni ’70. «Eravamo in 100 al pranzo, grandi e piccoli, e molti volti nuovi si sono aggiunti al gruppo, chi da Terracina, chi da Milano - racconta Paola. - Figli, nipoti e pronipoti dei numerosi fratelli Meneghello, figli di Bortolo Meneghello e Giovanna Pegoraro, si sono ritrovati per ricordare, condividere e festeggiare le proprie origini, un desiderio nel cuore di tanti diventato realtà. Perché se Bortolo e Giovanna non si fossero incontrati agli inizi del ‘900 non ci sarebbero stati poi Beniamino, Lucia, Emilia, Libera, Valentino, Abramo, Cornelia, Felicita, Pierina, Tarcisio, Giacomo, Luigi (Gigetto), Pietro (Toni), Giuseppe (Berto), Rachele, Maria, Fernanda e di conseguenza noi con i nostri figli e i figli dei nostri figli». Si è trattato di un lavoro di ricerca entusiasmante durato diversi anni, portato avanti da Paola Meneghello, nipote di Valentino, uno dei 17 figli di Bortolo e Giovanna venuti al mondo tra il 1901 e il 1924.Vite intense, fatte di spostamenti con il carro da un paese all'altro, per seguire le varie opportunità di lavoro del capofamiglia Bortolo che lavorava come mezzadro. Da Monte Pian di Malo a Pianiga (1899-1916) e Ballò (1916-1919), comuni del veneziano, poi Camisano Vicentino (1919-1923), Chiarano (1923-1924) nel trevigiano, Campagna Lupia (1924-1926) e Camponogara (1926-1928) nuovamente nel veneziano, ed infine Centrale di Zugliano e Thiene nel vicentino. Il lavoro di ricostruzione storica, effettuato consultando archivi parrocchiali e comunali, ha dato buoni frutti e in occasione del secondo ritrovo è stato così possibile consegnare ai presenti una copia dell’albero genealogico, con informazioni indietro nel tempo fino a prima del 1482, allora Cristoforo Colombo non era ancora partito alla volta dell’America. «Cosa certa è che il ramo dei nostri antenati ha abitato Monte Pian da questa lontanissima data fino al 1899, anno del trasferimento a Pianiga - spiega Paola. - Da una mappa del catasto austriaco del 1836 depositata presso l’Archivio di Stato di Vicenza risulta che la porzione di casa comprendente cortile, forno/stalla (al numero 2169) fosse di proprietà dei fratelli Giacomo e Bortolo Meneghello e che la casa colonica posta lì vicino, al numero 2139, fosse di proprietà di altri due fratelli Angelo e Valentino Meneghello. E proprio lì, a pochi metri di distanza ci siamo ritrovati». I racconti sono stati tanti come tante sono state le emozioni vissute e dimostrate anche con la voce rotta dal nodo in gola: il valore della famiglia, il rispetto della vita generata e amata, la certezza nella preghiera e nella provvidenza con un affidamento alla Madonna invocata ogni sera, tutti insieme, rosario alla mano. Dai 17 figli sono nati 60 nipoti. Niente male per dimostrare e portare avanti il valore della vita. Tra i discendenti di Valentino, nipote del vecchio Francesco, si annoverano anche Don Giacomo Meneghello (segretario dell’arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa), riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” dal Museo Yad Vashem di Gerusalemme per il suo impegno nell’aver salvato centinaia di Ebrei dalle persecuzioni naziste, e lo scrittore e accademico Luigi Meneghello. A ricostruire l’albero genealogico ha contribuito Giacomo Cazzola: «Il suo contributo è stato prezioso. E penso che la “saga dei Meneghello” non si fermerà qui». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Sartori