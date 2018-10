Il debutto casalingo del presidente camerale

Giorgio Xoccato esordisce da presidente della Camera di commercio di Vicenza nella “sua” S. Vito. Il presidente e ad di Xacus srl, azienda leader per camicie da uomo fondata nel 1956 dal papà Alberto, ha voluto incontrare gli amministratori sanvitesi per uno scambio di idee sullo sviluppo economico del territorio.«È stato un incontro molto proficuo – conferma il sindaco Umberto Poscoliero –. Si è presentata l’occasione per conoscere l’attività della Cciaa e per fare una panoramica sullo stato dell’economia locale anche in relazione alle scelte politiche che si stanno profilando a livello nazionale. Il presidente ha dimostrato di conoscere in modo molto approfondito il tessuto produttivo locale». Al termine dell’incontro è stato rivolto a Xoccato un sentito ringraziamento per la disponibilità riservata alla comunità di S. Vito. Solo dieci mesi fa l’avevano premiato col fratello Paolo per aver saputo trasformare l’azienda di famiglia in un modello di eccellenza oltre che un marchio di eleganza nel mondo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruno Cogo