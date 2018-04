Il cipollotto di Morgan protagonista a “Buono a sapersi”

Il cipollotto di Malo alla ribalta con Elisa Isoardi. L'appuntamento è per domani alle 11.05 su Rai Uno. La popolare conduttrice, ancor più sotto i riflettori nelle vesti – anche domestiche, ferro da stiro alla mano – di compagna del leader della Lega Nord Matteo Salvini, ha infatti in programma una puntata monotematica sull’ortaggio di stagione con una sortita gestita dall’inviato Ivan Bacchi che si collegherà in diretta con “La giardiniera di Morgan”, azienda d'eccellenza maladense che si occupa della lavorazione del cipollotto, oltre che di altre verdure, gestita da Morgan Pasqual e dalla moglie Luciana in un'esperienza nata nel 2005 con il ristorante “I cinque sensi”. In trasmissione ecco, quindi, che sarà portata una serie di approfondimenti sull'ortaggio che, tra le altre qualità, sarebbe utile nella prevenzione della trombosi arteriosa. L'agronomo Daniele Paci illustrerà le diverse varietà e le differenze con i suoi “simili” cipolla, porro, scalogno e lampascione. La nutrizionista Valentina Guttadauro descriverà le proprietà benefiche del cipollotto; l'angiologo Massimo Gallucci spiegherà le proprietà salutiste della verdura ed i maestri di cucina Ginevra Antonini e Luca Pappagallo prepareranno una panzanella toscana ed un primo piatto a base di pasta. In chiusura di trasmissione, “Mr. Prezzo” Claudio Guerrini aggiornerà come di consueto il borsino della spesa dal mercato centrale di Firenze. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

K.Z.