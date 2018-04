MALO. L’assessore allo sport Moreno Marsetti così saluta il passaggio di un’importante corsa ciclistica nel territorio di Molina e la presenza in gara di un suo compaesano: «Domenica 8 aprile è in programma in territorio Vicentino la competizione ciclistica🚴 categoria élite/under23 denominata 74esima Vicenza Bionde con partenza ufficiale alle 14 in località Molina di Malo, proseguendo in via Colleoni,via Vittorio Veneto, via Muzzana,via Venezia,via Milano,via Torino,via Pace e poi in direzione Priabona. l'arrivo è previsto per le 18 a Salizzole(VR). A tale prestigiosa competizione parteciperà anche un caro amico, maladense, Daniele Cazzola ciclista élite del Team Beltrami TSA argon18, promessa del ciclismo Italiano e già vincitore di numerosi trofei!! Volevo cogliere questo momento per fare un grosso in bocca al lupo a Daniele per la gara».

G.IR.