Giocoscienza Ripartono i laboratori divertenti

Tornano i pomeriggi di Giocoscienza con i laboratori di giocattoli scientifici, nei pomeriggi da gennaio a luglio, dalle 15.30 alle 17.30 sempre di domenica; nella cornice di Palazzo Corielli. Un percorso ludico per scoprire la scienza attraverso i giochi e conoscere fenomeni fisici e chimici. Oggi il primo appuntamento sul tema dell’aria, con la costruzione di una macchina ad aria, il 24 febbraio si parlerà di forze, con la costruzione dell’equilibrista. A marzo, il 31, il suono sarà protagonista per un pomeriggio, con la costruzione di un telefono a filo, mentre si giocherà ancora con l’aria il 28 aprile, costruendo una girandola. I laboratori proseguono il 26 maggio con la costruzione di un sommozzatore, il tema è ovviamente l’acqua e il 30 giugno invece l’ottica, assemblaggio giocattoli ottici. L’ultimo pomeriggio estivo è quello del 28 luglio e il focus sarà di nuovo sulle forze, con la costruzione del biboque, giocattolo formato da palla, corda e una coppetta per raccogliere la prima. Ad agosto non sono previsti laboratori, che sono gratuiti ma su prenotazione al numero 3474666141. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.DIR.