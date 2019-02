MALO. Cantina in fiamme, una famiglia senza casa. I vigili del fuoco alle 6 di stamattina sono intervenuti in via Vittorio Veneto 35 a Malo. Un rogo ha avvolto la cantina di un appartamento in cui vivono 5 persone originarie del Burkina Faso, tra cui due bambini. Il fumo è salito fino al primo piano dell'abitazione dichiarata al momento inagibile. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

K.Z.