MALO. Scivola da una passerella ghiacciata e gli si conficca un ferro in una gamba. É successo stamattina poco dopo le 8 nel cantiere della Pedemontana a Malo. L’operaio, L.F., 52 anni originario di Gravina in Puglia (Bari), è stato trasportato all’ospedale S.Bortolo di Vicenza in codice rosso ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo Spisal dell’Ulss 7 sta ultimando gli accertamenti.

K.Z.