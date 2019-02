MALO. Incidente questa mattina alle 7:50 in via Vittorio Veneto, sulla provinciale Malo-Molina: un'auto ha tamponato uno scuolabus. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma il traffico è stato rallentato per un'ora al fine di consentire sia il trasporto a scuola degli alunni che il ripristino della viabilità. Poco lontano sabato scorso c'era stato un incidente con un giovane ciclista travolto da un'auto in manovra e finito all'ospedale.